భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో గోదావరి ఉగ్రరూపం! - ఇసుక ర్యాంపులో చిక్కుకున్న 38 మంది
భద్రాద్రి జిల్లా చర్ల వద్ద ఇసుక ర్యాంపులో చిక్కుకున్న 38 మంది వ్యక్తులు - గోదావరి నది మధ్యలో చిక్కుకున్న మిషన్ ఆపరేటర్లు, లారీ డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు - బాధితులను తీసుకొచ్చేందుకు పడవల ఏర్పాటు
Published : July 31, 2026 at 1:36 PM IST
38 people stranded in Godavari : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని గోదావరి వద్ద వరద ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. చర్ల మండలంలోని ఒక ఇసుక ర్యాంపులో గోదావరి నదిలో ఇసుక తీసేందుకు వెళ్లి 38 మంది చిక్కుకున్నారు. వీరిలో ఐదుగురు మిషన్ ఆపరేటర్లు కాగా, మిగతా వారంతా లారీ డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు ఉన్నారు. యథావిధిగా ఇసుక తీసుకొచ్చే క్రమంలో ఒక్కసారిగా గోదావరి వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో ర్యాంపులో చిక్కుకున్నారు. స్థానికులు ఈ సమాచారాన్ని అధికారులకు చేరవేశారు.
చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు సహాయక చర్యలు : గోదావరిలో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు ఇసుక ర్యాంపునకు పడవలను పంపిస్తున్నారు. వారందరినీ సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకువస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. గోదావరి వరద ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతుంది.
గోదావరికి పెరుగుతున్న వరద ఉద్ధృతి : ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నదిలో నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఈ ఉదయం 8 గంటలకు 40.2 అడుగులకు చేరిన గోదావరి, 10 గంటల వరకు 43 అడుగులకు చేరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరదల వల్ల నీటి మట్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.