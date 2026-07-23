తెలిసినా వాళ్లే కదా అని ఫోన్ పే చేస్తున్నారా? - మీ అకౌంట్ హోల్డ్లో పడే అవకాశం!
మ్యూల్ ఖాతాల పేరుతో వేరే రాష్ట్రాల పోలీసుల వసూళ్లు - బయటపడలేక బాధితుల గగ్గోలు - తమ తప్పేమీ లేకపోయినా నేరారోపణ - దేశవ్యాప్తంగా 26.48 లక్షల ఖాతాలు హోల్డ్
Published : July 23, 2026 at 2:50 PM IST
Mule Account Victims Problems : ఒకప్పుడు దొంగలు మన డబ్బులు జేబు నుంచో, పర్సు నుంచో కొట్టేసేవాళ్లు ఇప్పుడు మాత్రం అలా కాకుండా ఎక్కడో ఉండి ఇంకెక్కడో దోచుకోవడం అనేది సైబర్ నేరగాళ్ల స్టైల్. కొంతమంది ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసులు కూడా అదే బాట పడుతున్నారు. దోపిడీ సొమ్ము మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అయిందంటూ అడ్డగోలుగా ఖాతాలను స్తంభింపజేస్తున్నారు. వాటిని తిరిగి వాడుకలోకి తేవడానికి ఖాతాదారులనే పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒక పక్క బ్యాకు ఖాతా నిలిచిపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న బాధితులు తమ తప్పేమీ లేకపోయినా నేరాలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుండటంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. ఈ బాధలకు ఎలాగో అలా ఖాతా స్తంభింపజేసిన పోలీసులను సంప్రదిస్తే లంచాలు ఇవ్వాల్సి వస్తోందని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మాయమాటలు చెప్పి రకరకాల ఎత్తులతో సైబర్ నేరగాళ్లు పోలీసులకు పట్టుబడకుండా దోపిడీ సొమ్మును మ్యూల్ ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. నేరగాళ్లకు ఇలాంటి అద్దె అకౌంట్లు సమకూర్చే ముఠాలు అనేకంగా ఉన్నాయి. వీటికి కళ్లెం వేసే ఉద్దేశంతో దోచుకున్న డబ్బు జమ చేసిన ఖాతాలను పోలీసులు హోల్డ్లో పెడుతున్నారు. ఎక్కడ కేసు నమోదయిందో అక్కడి పోలీసులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సంబంధిత బ్యాంకు అకౌంట్లను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నారు. 2024 సెప్టెంబరు 10 నుంచి 2025 డిసెంబరు 31 వరకూ దేశవ్యాప్తంగా ఇలా ఏకంగా 26.48 లక్షల ఖాతాలు స్తంభించాయి.
నిజానికి దోచుకున్న డబ్బుకు సంబంధించిన లావాదేవీలు మాత్రమే నిలిపివేయాలి. అంటే ఒక బాధితుడి నుంచి రూ.లక్ష కొట్టేసి దాన్ని రెండు ఖాతాల్లోకి చెరో రూ.50 వేలు అక్కడి నుంచి మరో రెండు అకౌంట్లలోకి చెరో రూ.25 వేలు తరలిస్తే తొలి రెండు ఖాతాలు, వాటి నుంచి బదిలీ అయిన డబ్బును మొత్తం స్తంభింపజేయాలి. పోలీసులు మాత్రం ఇలాంటి ఖాతాల నుంచి లావాదేవీలు జరుగుతున్న అన్ని అకౌంట్లను ఆపేస్తున్నారు. తెలంగాణ ఖాతాల స్తంభనలో పోలీసులు వాస్తవాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నా ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రం గొలుసుకట్టు మాదిరిగా వందల కొద్ది అకౌంట్లను స్తంభింపజేయాలంటూ ఆయా బ్యాంకులకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు.
ఇదో ఉదాహరణ : ఖమ్మం జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఒక ప్రైవేటు ఉద్యోగి తన దగ్గరి బంధువుకు రూ.వెయ్యి అప్పుగా ఇచ్చారు. నెలయ్యాక ఆయన కూడా ఇచ్చినట్టుగా గూగుల్ పే ద్వారా తిరిగి చెల్లించారు. కొన్నాళ్లయ్యాక ఆ ప్రైవేటు ఉద్యోగి ఖాతా హోల్డ్ చేస్తున్నట్లు బ్యాంకు నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. లబోదిబోమంటూ బ్యాంకుకు పరుగెత్తిన ఆ ఉద్యోగికి రూ.వెయ్యి జమ చేసి ఎదో అనుమానిత ఖాతా నుంచి డబ్బు జమ అయిందని, దాంతో అన్ని ఖాతాలు హోల్డ్లో పెడుతున్నామని చెప్పడంతో ఖంగుతిన్నారు. హరియాణాలో నమోదైన సైబర్ నేరానికి సంబంధించి అక్కడి పోలీసులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నామని బ్యాంకు సిబ్బంది తెలిపారు. దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలియక ఆ ఉద్యోగి స్థానిక పోలీస్స్టేషన్కు వెళితే తామేమీ చేయలేమని పోలీసులు నిస్సహయత వ్యక్తం చేశారు. ఈలోపు బ్యాంకు ఉద్యోగులు, సిబ్బంది వచ్చి ఇంటి ఫొటో తీసుకొని వెళ్లారు. దాంతో తానేదో నేరం చేశానని గ్రామస్థులు అనుకుంటున్నారని బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో తెలియక సతమతమయ్యాడు. ఇలాంటి ఉదాహరణలు కోకొల్లలు ఉన్నాయి.
డిమాండ్ ఇలా : యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపులు అధికమయ్యాక ఒకరి ఖాతా నుంచి మరొకరి ఖాతాకు డబ్బులు అత్యంత తేలికగా బదిలీ అవుతున్నాయి. కానీ ఏదో అనుమానిత ఖాతా నుంచి డబ్బు జమ అయిందని చెబుతూ అన్ని అకౌంట్లు నిలిపివేస్తుండటంతో అనేకమంది చిన్న చిన్న వ్యాపారులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ కష్టాలు ఇంతటితో ఆగకుండా నేరుగా వెళ్లి కలిస్తే నిలువు దోపిడీ చేసినంత పని చేస్తున్నారు.
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