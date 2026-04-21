ఆగని సిలిండర్ల దందా - రేటు తగ్గింది కానీ 'బ్లాకు' తగ్గలేదు

పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్​ సరఫరాలో ఆటంకాలు - అదను చూసుకుని అత్యాశతో సొమ్ము చేసుకుంటున్న కేటుగాళ్లు - వినియోగదారులు బుక్​ చేసుకున్న సిలిండర్లను బ్లాక్​లో విక్రయిస్తున్న కొంతమంది సిబ్బంది

CYLINDERS BLACK MARKET
GAS CYLINDERS (ETV Bharat)
Published : April 21, 2026 at 12:08 PM IST

Gas Cylinders Black Market In Telangana : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్-అమెరికాల మధ్య యుద్ధం సామాన్యుడి పాలిట శాపంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంధన, గ్యాస్‌ కొరత రాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నా కొంతమంది అధికారులు పట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హైదరాబాద్​తో సహా వివిధ మండల కేంద్రాల్లో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్‌ సెంటర్లలో తనిఖీలకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసినా, సిలిండర్ల అక్రమ రవాణా మాత్రం ఆగడం లేదు.

వసూళ్లకు పాల్పడుతున్న సిబ్బంది : నిబంధనల ప్రకారం కమర్షియల్‌ సిలిండర్‌ను రూ.2,105 ధరకు సేల్ చేస్తారు. అలానే చేయాలని ఉన్నప్పటికీ బ్లాక్‌ మార్కెట్‌లో రూ.3 వేల నుంచి రూ.3,500 వరకు విక్రయిస్తున్నారని గ్యాస్​ సంస్థల సిబ్బందిపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అదే విధంగా ఇంట్లోని అవసరాలకు వినియోగించే డొమెస్టిక్ సిలిండర్‌ ధర రూ.950 వరకు తీసుకుని సరఫరా చేయాల్సి ఉన్నా, కొందరు డెలివరీ సిబ్బంది రూ.1,500 నుంచి రూ.2 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు, ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. (కొన్ని రోజుల క్రితం కమర్షియల్ సిలిండర్ రూ.5 నుంచి 6 వేలు, డొమెస్టిక్​ రూ.3-3500 వరకు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.)

మచ్చుకు కొన్ని : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని చెల్పూరు సమీపంలోని కేటీపీపీ ఉద్యోగి ఈ నెల 2న గ్యాస్‌ బుకింగ్‌ చేయగా, 4న సిలిండర్‌ డెలివరీ చేసినట్లు మొబైల్​ ఫోన్​కు సందేశం అందింది. కానీ వాస్తవంగా సిలిండర్ డెలివరీ కాకపోవడంతో వినియోగదారు గ్యాస్‌ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులను, సిబ్బందిని ప్రశ్నించగా, స్టాక్‌ లేదని చెప్పి వారం రోజుల తర్వాత ఇచ్చారు. సిలిండర్‌ను బ్లాక్‌ మార్కెట్‌లో విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుని వారం తర్వాత తమకు ఇచ్చారని సదరు ఉద్యోగి ఆరోపణలు చేశారు.

వారం తర్వాత ఇచ్చారు : భూపాలపల్లి హైటెక్‌ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న ఓ సింగరేణి ఉద్యోగి గత నెల మార్చి 25న సిలిండర్‌ బుకింగ్‌ చేయగా, 28న డెలివరీ అయినట్లు మొబైల్​ ఫోన్​కు మెసెజ్ వచ్చింది. ఏజెన్సీ నిర్వాహకులను ప్రశ్నించగా వారం రోజుల తర్వాత ఇంటికి వచ్చి సిలిండర్‌ అందించారు. ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లాలోని అన్ని మండలాల్లో బ్లాక్‌లో అధిక ధరలకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.

యథేచ్ఛగా రీఫిల్లింగ్‌ : ఇలా అనేక చోట్ల చాలా మంది వినియోగదారులకు సిలిండర్ డెలివరీ అయినట్లు సమాచారం వస్తున్నా, నిజానికి మాత్రం ఇవ్వడం లేదు. గ్యాస్‌ కొరతను ఆసరాగా చేసుకొని, కొన్ని సంస్థలకు సంబంధించిన ఏజెన్సీల సిబ్బంది అక్రమాలకు తెరలేపారని వినియోగదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. చిన్నపాటి టీ, టిఫిన్‌ దుకాణాలకు ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని హోటళ్లలో గ్యాస్‌ కొరతతో వంట చెరకుతోనే వంటలు చేస్తున్నామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నా, వాస్తవానికి మొత్తానికి మొత్తం అలా జరగడం లేదు.

దందాను పట్టించుకోకపోవడంపై అధికారులపై అనుమానాలు : మొక్కుబడిగా వంట చెరకుతో చేస్తున్నట్లు చూపుతూ లోలోపల మాత్రం డొమెస్టిక్‌ సిలిండర్లు వినియోగిస్తున్నారు. మరికొందరు డెలివరీ సిబ్బంది సహకారంతో జిల్లా కేంద్రంలో రీఫిల్లింగ్‌ దందా యథేచ్ఛగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ అక్రమ దందాను అరికట్టాల్సిన అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంపై ప్రజల్లో పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందిస్తేనే వినియోగదారులకు సకాలంలో సిలిండర్ల సరఫరా జరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

బ్లాక్​లో కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితి : చిన్న చిన్న హోటళ్లు, టీ షాపులు నడుపుకునే వారు ఈ చమురు, గ్యాస్ కొరత వల్ల మూసేసి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బ్లాక్​లో కొనుగోలు చేయాలంటే వారి ఆదాయానికి మించి ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అలా అని ఖాళీగా ఉంటే రోజు దినదినగండంగా మారుతుంది. ఈ సంక్షోభం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి సామాన్య ప్రజలు చెప్పలేని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

