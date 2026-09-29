భువనగిరి జిల్లాలో విషాదం - రైలు ఢీకొని 300 గొర్రెల మృత్యువాత
దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఢీకొని 300 గొర్రెలు మృతి చెందాయి. కాజీపేట నుంచి నాంపల్లికి వెళ్తున్న దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కేపాల్ సమీపంలోకి చేరుకున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
Published : September 29, 2026 at 11:43 AM IST
300 Sheep Killed in Train Collision : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీనగర్ మండలం కొండమడుగు సమీపంలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఢీకొట్టడంతో 300 గొర్రెలు మృతి చెందాయి. తెల్లవారుజామున సుమారు 3 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు రైల్వే పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కాజీపేట నుంచి నాంపల్లికి వెళ్తున్న దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కేపాల్ సమీపంలోకి చేరుకున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
కుక్కలు దాడి చేయడంతో ట్రాక్పైకి
రైల్వే ట్రాక్ పక్కన ఉన్న గొర్రెల మందపై అర్ధరాత్రి కుక్కలు దాడి చేయడంతో అవి రైల్వేట్రాక్ పైకి పరుగులు పెట్టాయి. ఈ క్రమంలో అప్పుడే వచ్చిన రైలు వాటిని ఢీకొట్టడంతో సుమారు 300 గొర్రెలు మృత్యువాతపడ్డాయి. గొర్రెల కాపరులు పోచంపల్లి మండలం జూలూరు అలీనగర్ వాసులుగా తెలిసింది. ఒకేసారి 300 గొర్రెలు చనిపోవడంతో కాపరులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
బాధితులను ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య పరామర్శించారు. జీవాల మృతితో రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల మేర నష్టపోయిన తమను ఆదుకోవాలని గొర్రెల కాపరులు విజ్ఞప్తి చేశారు. రైల్వే అధికారులు, పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.