రాజధానిలో 3 నెలల వ్యవధిలో 1,091 రోడ్డు ప్రమాదాలు - అతివేగం, నిద్రమత్తు ప్రధాన కారణాలు
హైదరాబాద్లో పెరిగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - నగర వ్యాప్తంగా 54 బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించిన అధికారులు - ఎరైవ్-ఎలైవ్లో భాగంగా 99 రోజుల కార్యాచరణతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న అధికారులు
Published : April 15, 2026 at 12:03 PM IST
Road Accidents In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరంలో 3 నెలల వ్యవధిలో 1,091 ప్రమాదాలు జరిగాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వాటిలో 82 మంది మృత్యువాత పడినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అధికశాతం ప్రమాదాలకు అతివేగం, అడ్డదారి ప్రయాణాలు, నిద్రమత్తు కారణాలుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఎరైవ్ - ఎలైవ్లో భాగంగా హైదారాబాద్ వ్యాప్తంగా పోలీసు యంత్రాంగం అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది.
యువతే అధికం : నగరంలో ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతున్న వాహనాలతో రాత్రి, పగలు అనే తేడా లేకుండా రహదారులన్నీ రద్దీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. గమ్యాన్ని చేరుకోవాలనే తొందరలో అనేక మంది ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు. దీంతో ప్రమాదాలకు గురౌతున్నారు. కార్లు, బైక్లు, ఆటోలు మితిమీరిన వేగంతో రోడ్లపై దూసుకెళ్తున్నాయి. వీడియోలు, రీల్స్ చూస్తూ వాహనాలు నడుపుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న వారిలో ఎక్కువమంది 19 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయసు వారే ఉంటున్నారు.
నగర వ్యాప్తంగా 54 బ్లాక్ స్పాట్లు : చాలా మంది యువత వీకెండ్స్లో స్నేహితులతో కలిసి పార్టీల్లో పాల్గొంటున్నారు. అదే మత్తులో ఇంటికి చేరే క్రమంలో ప్రమాదాలకు గురౌతున్నారు. ప్రధాన మార్గాలతో పాటు, కాలనీ రహదారలపై ఉన్న చిన్నపాటి గుంతలు సైతం ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. కాగా పోలీసులు నగర వ్యాప్తంగా 54 బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించారు. ఈ విషయమై ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఇచ్చిన నివేదికపై జీహెచ్ఎంసీ యంత్రాంగం పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
నిబంధనలు పాటించాలి : ప్రమాదాలకు కారణాలను గుర్తించి వాటిని కట్టడి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని నగర ట్రాఫిక్ విభాగం జాయింట్ సీపీ బోయల్ డేవిస్ తెలిపారు. రోడ్డుపై ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు. ఎరైవ్ - ఎలైవ్లో భాగంగా 99 రోజుల కార్యాచరణతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అతివేగం వల్ల తలెత్తే అనర్థాలు, హెల్మెట్, సీటు బెల్ట్ ప్రాధాన్యత వివరిస్తున్నారు. రహదారుల మరమ్మతులు, బ్లాక్ స్పాట్స్ వద్ద చర్యలపై అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నామని తెలిపారు.
"ప్రమాదాలకు కారణాలను గుర్తించి కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలి. ఎరైవ్ - ఎలైవ్లో భాగంగా 99 రోజుల కార్యాచరణతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అతివేగం వల్ల తలెత్తే అనర్థాలు, సీటు బెల్ట్, శిరస్త్రాణం ప్రాధాన్యం వివరిస్తున్నాం. రహదారుల మరమ్మతులు, బ్లాక్ స్పాట్స్ వద్ద చర్యలపై అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నాం" - బోయల్ డేవిస్, జాయింట్ సీపీ, నగర ట్రాఫిక్ విభాగం
రాజధాని శివారు ప్రాంతాల్లోనే అధికం : హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా 500 మందికి పైగా చనిపోతున్నట్లు తేలింది. 2023 సంవత్సరంతో పోల్చి చూస్తే 2024లో రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య భారీగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో మరణాల సంఖ్య స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ గాయాల తీవ్రత, బాధితుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. అయితే రాజధాని శివారు ప్రాంతాల్లోనే అధిక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు గణాంకాలు ద్వారా అర్థమవుతోంది.
ఈ సమయంలోనే అధిక ప్రమాదాలు : అయితే నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ రోడ్లలో సాయంత్రం 6 నుంచి 9 గంటల మధ్యలోనే అత్యధికంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వాహనాల అతివేగం, డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, రోడ్ డిజైనింగ్లో లోపాల కారణంగా ఈ ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. నిరంతర పర్యవేక్షణ, ప్రయాణికులకు అవగాహనతోనే ప్రమాదాలను తగ్గించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
