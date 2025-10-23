నిబంధనలు పాటించరు, నాణ్యత ఉండదు - ఆర్వో కేంద్రాల నీటిలో ఈ-కోలి బ్యాక్టీరియా!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుట్టగొడుగుల్లా ఆర్వో ప్లాంట్లు - నిబంధనలు పాతర వేస్తున్న ప్లాంట్ల నిర్వాహకులు - నీరు సరిగా శుభ్రం చేయకుండానే సరఫరా చేస్తున్న వైనం - ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం
Published : October 23, 2025 at 4:42 PM IST
RO plants violating regulations : నీరే మనిషికి జీవనాధారం. సృష్టిలోని ఏ జీవి కూడా నీరు లేనిదే మనుగడ సాగించలేదు. కానీ రానురానూ ఆ జలం స్వచ్ఛత కోల్పోతోంది. నగరాలు, గ్రామాలు అని తేడా లేకుండా బావులు, బోర్ల నీరు అడుగంటుతుండగా, మిగిలి ఉన్న కొద్దిపాటి భూగర్భ జలాలు కలుషితం అవుతున్నాయి. పురపాలక సంస్థలు, పంచాయతీలు సరఫరా చేస్తున్న నీటిలో మలినాలు కలిసి ప్రజలు రోగాల పాలవుతున్నారు. దీంతో ప్రజలు ఆర్వో ప్లాంట్ల నుంచి నీరు కొనుగోలు చేసి తాగుతున్నారు. అయితే ప్రజల అవసరాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటూ వాడవాడలా వెలుస్తున్న ఈ ప్లాంట్లు శుద్ధ జలాల పేరుతో కలుషిత జలాలు అంటగడుతున్నాయి. నాణ్యత లేని నీటితో ఆరోగ్యం దెబ్బతీస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నాయి. తనిఖీ చేయాల్సిన అధికార యంత్రాంగం తూతూ మంత్రంగా చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఆర్వో కేంద్రాల నిర్వాహకులు ఆడింది ఆట పాడింది పాటగా సాగుతోంది.
కనీస నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించని ఆర్వో ప్లాంట్లు : ప్రజలు తాగడం సహా రోజువారీ అవసరాల కోసం నీటిని శుద్ధి చేసే ఆర్వో కేంద్రాలను ఆశ్రయించి నీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే శుద్ధ జలాల పేరుతో వెలుస్తున్న ఆర్వో ప్లాంట్లలో కనీస నాణ్యతా ప్రమాణాలు కూడా పాటించడం లేదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ విచ్చలవిడిగా బోర్లు తవ్వి నీటిని తోడేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల మురుగు కాలువలు, ప్రమాదకరమైన రసాయన కర్మాగారాల సమీపంలో బోర్లు వేస్తున్నారు. వాటి నుంచి వచ్చిన నీటిని తూతూమంత్రంగా శుద్ధి చేసి ప్రజలకు అంటగడుతు న్నారు. వారి నిర్వాకం తెలియని ప్రజలు ఆ కేంద్రాల నీటిని తాగి అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రామాలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా చాలా చోట్ల ఇదే పరిస్థితి.
నిబంధనలు ఇలా : సాధారణంగా నీటిని విక్రయించాలంటే నిబంధనల ప్రకారం ఆ క్యాన్ పై కంపెనీ లేబుల్ ఉండాలి. కానీ అనేక వాటర్ ప్లాంట్లలో ఆ లేబుల్స్ మచ్చుకైనా కనిపించవు. క్యాన్లో నీళ్లు నింపిన తర్వాత సీల్ వేయాలి. చాలామంది నేరుగా వచ్చి వాటర్ పట్టుకుని వెళుతుంటారు. నీళ్లను చాలా రోజులు నిల్వ ఉంచకుండా టెస్ట్ చేసి బ్యాక్టీరియా చేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కానీ అనేక ఆర్వో ప్లాంట్లలో అలాంటి చర్యలు శూన్యమే. నీటి శుద్ధిని పరిశీలించేందుకు మైక్రో బయాలజిస్ట్ , కెమిస్ట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. జలవనరుల శాఖ, పరిశ్రమల శాఖ అనుమతి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఖనిజాలను కలుపుతుండాలి. ఇవన్నీ పాటిస్తూ నీటిని విక్రయించాల్సి ఉంటుంది కానీ పుట్టగొడుగుల్లా గల్లికి ఒకటి వెలిసిన ఆర్వో ప్లాంట్లలో ఈ నిబంధనలకు తిలోదకాలిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మొదలు గల్లీలో టిఫిన్ సెంటర్ దాకా అంతా ఫిల్టర్ వాటర్ వాడుతున్నారు. పేరుకే అది ఫిల్టర్ వాటర్ కానీ దానిలో హానికర బ్యాక్టీరియా ప్రత్యక్షం అవుతోంది. కొన్ని ఆర్వో కేంద్రాల నీటిలో ప్రమాదకర స్థాయిలో ఈ-కోలి బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ కేంద్రాలు విక్రయించే కలుషిత మైన నీటిని తాగటం వల్ల చాలా మంది డయేరియా బారిన పడి ప్రాణాలను కోల్పోయిన పరిస్థితి విజయవాడలో జరిగింది.
ఈ-కోలి బ్యాక్టీరియా వల్ల నష్టాలు : డయేరియాకు కారణమయ్యే నీళ్లలో ఉండే ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా ఈ-కోలి. మానవులు, జంతువుల పేగుల్లో సహజంగా నివసించే బ్యాక్టీరియానే ఈ-కోలి. మనుషుల మలం నీళ్లలో కలిసినప్పుడు ఈ బాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందని అని అంటారు. దీనిలో చాలా రకాలు హానికరం కావు. కానీ కొన్ని రకాలు కలుషితమైన ఆహారం, నీరు లేదా జంతువుల స్పర్శ ద్వారా వ్యాపించి పలు అనారోగ్యాలు కలిగిస్తాయి.
ప్రమాణాలు పాటించని వాటిపై చర్యలు : నిబంధనలు పాటించని ఆర్వో ప్లాంట్లపై చర్యల విషయంలో అధికారుల వాదన మాత్రం మరోలా ఉంది. ప్రమాణాలు పాటించని ప్లాంట్లపై చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెబుతున్నారు. అలాంటి ప్లాంట్లను గుర్తించి నోటీసులిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నేరుగా వెళ్లి కూడా ఫిజికల్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాతే నీరు ప్యాకేజ్ చేసి విక్రయించటానికి అనుమతులిస్తామని తెలిపారు. ప్రజలు కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.
అన్ని ప్రమాణాలు పాటించే వాటర్ బాటిల్స్ కొనుగోలు చేయాలంటే లీటర్ కు 20రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ప్రతి రోజు వాటర్ కొనుగోలు చేయాలంటే కష్టమని ప్రజలు అంటున్నారు. కొన్ని సార్లు వాటర్ బోర్డు, గ్రామ పంచాయితీలు సరఫరా చేసే నీళ్లు కలుషితంగా వస్తున్నాయని, వర్షాకాలంలో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు. ప్రభుత్వం సరఫరా కంటే ముందే వాటర్ ప్లాంట్లను, రిజర్వాయర్ లను శుభ్రం చేయాలని అలాగే ప్రైవేటు వాటర్ ప్లాంట్లను తరచుగా తనిఖీలు చేసి ప్రమాణాలు పాటించేలా చూడాలని చెబుతున్నారు.
"ఆర్వో వాటర్ వల్ల శరీరానికి వచ్చే ఉపయోగాలు అంతగా లేవు. టీడీఎస్ తక్కువ ఉండటం కారణంగా శరీరానికి అవసరమైన సాల్ట్స్, ఎనర్జీ లెవల్స్ వీటన్నింటినీ కోల్పోతున్నాం. అందువల్ల మినరలైడ్జ్ టీడీఎస్ 200 ఉండే విధంగా చూడటం మంచిది. అలాంటి నీటిని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. నాణ్యమైన నీరును ఉపయోగించడం చాలా అవసరం"- రాజేష్, జనరల్ ఫిజిషియన్
తాగునీరు సురక్షితమేనా? పరీక్షించడం ఎలా?
రాజధానిలో బ్రాండెడ్ వాటర్ బాటిల్స్ - ఒక లీటర్ ధర రూ.1000