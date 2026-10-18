నేరుగా తీసుకోరు - చేయి తడపనిదే పనిచేయరు! - లంచాల వసూలుకు సమాంతర వ్యవస్థ
Revenue Officials Corruption in Telangana : రాష్ట్రంలో పలువురు అధికారులకు అవినీతి సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. నేరుగా తీసుకుంటే ఏసీబీకి దొరికిపోతామని లంచాలు తీసుకునేందుకు ఏకంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులను, ఇతర ఉద్యోగులను నియమించుకుంటున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 10:44 AM IST
Revenue Officials Corruption in Telangana : 'నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగినా మా సార్ సంతకం చేయరు. ఆయన సంతకంతో నీ భూమి విలువ రూ.కోట్లలో పెరిగితే, కేవలం లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు? నేనే చూసుకుంటాను. త్వరగా రూ.10 లక్షలు తీసుకురా. సార్తో మాట్లాడి మిగిలింది తర్వాత తీసుకురా.' ఇది రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం డివిజన్లో కొన్ని రోజుల కిందట ఒక తహసీల్దార్ కార్యాలయ ఉద్యోగికి, ఒక భూస్వామికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ.
భూ మార్పిడి కోసం అతడు కొన్ని రోజులుగా కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతుండగా, ఓ రెవెన్యూ ఉద్యోగి అతన్ని ఒప్పించి రూ.10 లక్షలు లంచం తీసుకొని పని పూర్తి చేశాడు. ఆ డబ్బులో రెవెన్యూ అధికారి 80 శాతం, ఉద్యోగి 20 శాతంగా పంచుకున్నారు. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో ఈ తరహా అవినీతి వ్యవహారాలు సర్వసాధారణంగా మారిపోయాయి.
సమస్యల పరిష్కారానికి రూ.లక్షలు డిమాండ్
విరాసత్లు, కాలువల మార్పిడి, మ్యుటేషన్లు, భూ వివాదాలను పరిష్కరించడానికి కొందరు తహసీల్దార్లు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, సర్వేయర్లు రూ.లక్షలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లంచాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో కొందరు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులను ఆశ్రయిస్తుండగా, మరికొందరు వారు అడిగినంత ఇచ్చేసి పనులు చేయించుకుంటున్నారు.
లంచాల వసూలుకు సమాంతర వ్యవస్థ
రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో భూముల ధరలు రూ.కోట్లకు పెరగడంతో రెవెన్యూ అధికారులు భూ సంబంధిత విషయాలను పరిష్కరించడానికి రూ.లక్షలు, రూ.కోట్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్, సరూర్నగర్, కందుకూరు, కీసర, ఘట్కేసర్, హయత్నగర్, మహేశ్వరం, శంషాబాద్, కాప్రా, మేడిపల్లి మండలాల్లోని కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు లంచాల వసూలు కోసం సమాంతర వ్యవస్థను నడుపుతున్నారు.
నేరుగా తీసుకుంటే దొరికిపోయే ప్రమాదముందని లంచాలు తీసుకోవడానికి ఏకంగా అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను నియమించుకున్నారు. ఇలా లంచం తీసుకుంటే కింది ఉద్యోగులపై కేసు తీవ్రంగా ఉంటుందని, తమ వరకూ కేసు రాదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మరికొందరు రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే విభాగంలోని కొందరు ఉద్యోగులను అవినీతి కార్యకలాపాలకు వినియోగించుకుంటున్నారు.
ఏసీబీనా? మమ్మల్ని ఏం చేస్తుందిలే ?
లంచాలు తీసుకుంటూ పట్టుబడితే ఏసీబీ అధికారులు తమను అరెస్టు చేస్తారని తెలిసినప్పటికీ, కొంతమంది తహసీల్దార్లు తమ కార్యాలయాల్లో, ప్రైవేట్ గదుల్లో లంచాలు తీసుకుంటున్నారు. 6 సంవత్సరాల క్రితం కీసర తహసీల్దార్గా పనిచేసిన నాగరాజు రూ.1.10 కోట్ల లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడటమే అందుకు నిదర్శనం.
కొన్ని ఘటనలు
- కందుకూరు రెవెన్యూ డివిజన్లో పని చేస్తున్న ఓ తహసీల్దార్ కొన్ని నెలల కిందట అసైన్డ్ భూములుగా ఉన్న వాటిని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అనుకూలంగా మార్చేందుకు లంచం తీసుకున్నారు.
- రాజేంద్రనగర్ డివిజన్లోని మరో రెవెన్యూ అధికారి ప్రభుత్వ భూమిని కొందరు ఆక్రమిస్తుంటే అసలేం జరగనట్టుగా, వారిపై కేసులు నమోదు చేయకుండా ఉండేందుకు వారి నుంచి లంచాలు తీసుకున్నారు.
- మల్కాజ్గిరి రెవెన్యూ డివిజన్లో పని చేస్తున్న ఒక తహసీల్దార్ కాలువ మళ్లింపు, వారసత్వం పేరుతో రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు. అతనిపై ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయనను బదిలీ చేయడం లేదు.
- షాద్నగర్ రెవెన్యూ డివిజన్లో తహసీల్దార్ పనిచేసిన ఒక అధికారి, భూ వివాదాల్లో జోక్యం చేసుకుంటూ రూ.లక్షల్లో డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అతనిపై ఆరోపణలు పెరిగిపోవడంతో కొన్ని నెలల క్రితం బదిలీ చేశారు.
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