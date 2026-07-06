క్యాన్సర్ చికిత్సలో పెను సంక్షోభం - 2050 నాటికి 10 కోట్ల మంది వైద్య సిబ్బంది కొరత
‘లాన్సెట్ ఆంకాలజీ కమిషన్’ నివేదికలో దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు - భారత్లో ప్రతి 2,000 మంది క్యాన్సర్ రోగులకు అందుబాటులో ఒక ఆంకాలజిస్ట్ మాత్రమే - ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి రోగనిర్ధారణే జరగడం లేదంటున్న నివేదిక
Published : July 6, 2026 at 5:32 PM IST
Cancer Cases Rise in India : క్యాన్సర్ కేవలం మనిషికి అనారోగ్య సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను, ఉత్పాదకతను దెబ్బతీసే పెను విపత్తు. ఈ మహమ్మారికి చికిత్సలో భాగంగా ఆసుపత్రులు, మందులతో పాటు నర్సులు, వైద్యులు వంటి మానవ వనరుల లభ్యత కూడా ఎంతో కీలకం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో క్యాన్సర్ సునామీలా విస్తరిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓవైపు వైద్యరంగం తీవ్ర సిబ్బంది కొరతను ఎదుర్కొంటోంది. ప్రధానంగా ఆఫ్రికా, ఆసియా ఖండాల్లోని అల్ప, మధ్య ఆదాయ దేశాల్లోని నిపుణులైన వైద్యులు, నర్సులు సంపన్న దేశాలకు వలస వెళ్లిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో ముందస్తు వ్యాధి నిర్ధారణే ప్రశ్నార్థకంగా మారనుందని 'లాన్సెట్ ఆంకాలజీ కమిషన్' వెల్లడించింది. రానున్న దశాబ్దాల్లో క్యాన్సర్ మరణాల సంఖ్య ఊహించని స్థాయిలో ఉంటుందని హెచ్చరిస్తూ కమిషన్ తన నివేదికలో చెప్పుకొచ్చింది.
15.7 లక్షల కొత్త కేసులు : మన దేశంలో, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో క్యాన్సర్ నిపుణుల కొరత అధికంగానే ఉందని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. నేషనల్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ ప్రోగ్రామ్, ఐసీఎంఆర్ల తాజా నివేదికల ప్రకారం 2025-26లో భారత్లో 15.7 లక్షల కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. పైగా ప్రతిఏటా సరాసరిన 8.68 లక్షల మంది క్యాన్సర్ బారిన పడి మరణిస్తున్నారు. మన దేశంలో ప్రతి 9 మందిలో ఒకరికి తమ జీవితకాలంలో క్యాన్సర్ బారినపడే ముప్పు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. 2040 నాటికి ప్రతి ఏటా నమోదయ్యో కొత్త కేసుల సంఖ్య 22.1 లక్షలకు చేరుకుంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
భారత్లోనూ నిపుణుల కొరత : ఇంకోవైపు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదిక ప్రకారం, దేశంలో ప్రతి 2,000 మంది క్యాన్సర్ రోగులకు ఒక ఆంకాలజిస్ట్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నారు. సగటున ప్రతి ఆంకాలజిస్ట్ సంవత్సరానికి 475 మంది కొత్త క్యాన్సర్ రోగులకు చికిత్స అందించాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా దేశంలో 50 శాతం నుంచి 60 శాతం వరకు గర్భాశయ ముఖద్వార, రొమ్ము, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కేసులను మూడు, నాలుగు దశల్లోనే గుర్తిస్తున్నారు. కాగా అమెరికా వంటి ధనిక దేశాల్లో ప్రతి 100 నుంచి 150 మంది రోగులకు ఒక్కో ఆంకాలజిస్ట్ అందుబాటులో ఉన్నారు.
ఏటా కొత్తగా 3.53 కోట్ల కొత్త కేసులు :
- తాజా నివేదిక ప్రకారం 2050 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం నూతనంగా నమోదయ్యే క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య 3.53 కోట్లకు చేరుకోనుంది. ఇదే తరహాలో వార్షిక మరణాల సంఖ్య 1.85 కోట్లుగా నమోదయ్యే ప్రమాదముంది. ఇందులో సుమారుగా 70% కేసులు ఆఫ్రికా, కొన్ని ఆసియా దేశాల నుంచే ఉంటాయని అంచనా.
- ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ రోగులకు సరైన చికిత్స అందించాలంటే అదనంగా 9.99 కోట్ల మంది వైద్య సిబ్బంది అవసరం ఉంది. వీరిలో 1.6 కోట్ల మంది వ్యాధి నిర్ధారణ నిపుణులు, 6.5 కోట్ల మంది నర్సుల అవసరం ఉంది.
- ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ముగ్గురు క్యాన్సర్ రోగుల్లో ఒకరికి(1/3 వంతు) వ్యాధి నిర్ధారణ చేయలేకపోతున్నారు.
- వైద్య సిబ్బందిని ప్రణాళికాబద్ధంగా పెంచితే 2030-50 మధ్య కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 17.1 కోట్ల మంది బాధితుల ప్రాణాలను రక్షించవచ్చు.
లాన్సెట్ కమిషన్ సూచించిన పరిష్కార మార్గాలు :
- పేద, మధ్య ఆదాయం దేశాల నుంచి వైద్యులు, నర్సులు మెరుగైన వేతనం, జీవన ప్రమాణాల మెరుగు కోసం అధిక ఆదాయ దేశాలకు వలస వెళుతున్నారు. దీంతో స్థానిక పేదలకు వైద్యం అందకుండాపోతోంది. ప్రభుత్వాలు ఈ మేథో వలసలను అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.
- వైద్య సిబ్బంది కొరతను భర్తీ చేసేందుకు ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించాలి. పాథాలజీ స్లైడ్లు, మ్యామోగ్రామ్లను స్క్రీనింగ్ చేయడంలో ఏఐ ఎంతో సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది. ఇదే తరహాలో బ్రిటన్లోని ‘లండన్ కేర్ రికార్డ్’ అనుసరించిన డిజిటల్ వందలమంది సిబ్బంది సమయం, విధానంతో కోట్ల రూపాయల నిధులు ఆదా అయ్యాయి.
- ఆంకాలజిస్టులు అందుబాటులో లేని ప్రాంతంలో నర్సులు, కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలి. ప్రాథమిక క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, తదుపరి సంరక్షణ బాధ్యతలను అప్పగించాలి.
- అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ చేపట్టిన 'రేస్ ఆఫ్ హోప్' వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా వెనకబడిన దేశాల్లో ప్రాంతీయ శిక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. స్థానిక సిబ్బందికి నైపుణ్యాలను పెంచాలి.
- సరైన వైద్య సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల 2025 నాటికి ఆఫ్రికాదేశాల్లో క్యాన్సర్ రోగుల ఐదేళ్ల జీవన కాల రేటు (వ్యాధి బారిన పడిన తర్వాత జీవించి ఉండే కాలం) 34% కాగా, ఆసియా దేశాలల్లో 39% ఉండే అవకాశముంది. అదే సంపన్న దేశాల్లో ఇది 60% కంటే అధికంగా ఉంటుంది.
"క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే బాధితుల ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. మరోవైపు వారి కుటుంబాలు ఆర్థికంగా, మానసికంగా రోడ్డున పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ధూమపానానికి, మద్యపానానికి దూరంగా ఉండడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లతో కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను అదుపు చేయవచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో క్యాన్సర్ ముందస్తు గుర్తింపు పరీక్షలను ముమ్మరంగా నిర్వహించాలి. జిల్లా కేంద్రాల్లోనే చికిత్స అందిస్తే ఖర్చులు చాలా వరకు తగ్గుతాయి" - డాక్టర్ సదాశివుడు, డైరెక్టర్, ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్
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