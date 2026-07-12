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సంగీతాభిమానుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర : జానకి మృతి పట్ల గవర్నర్​, సీఎం సంతాపం

ప్రముఖ గాయని ఎస్‌.జానకి మృతి పట్ల పలువురు ప్రముఖుల సంతాపం -సంగీతాభిమానుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ఆమె మరణం దక్షిణ భారత సంగీతానికి తీరని లోటన్న కేసీఆర్

CM Condoles S. Janaki Death
CM Condoles S. Janaki Death (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 12:38 PM IST

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Condoles S. Janaki Death : ప్రముఖ గాయని ఎస్‌.జానకి మృతి పట్ల పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె సినీ రంగానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. జానకి మృతి పట్ల గవర్నర్‌ శివ ప్రతాప్‌ శుక్లా, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. దక్షిణ భారత సినీ సంగీత ప్రపంచంలో జానకి తన గళమాధుర్యంతో సంగీతాభిమానుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారని సీఎం కొనియాడారు.

పాత్ర సన్నివేశాలకు, సందర్భాలకు అనుగుణంగా నవ రసాలను పలికిస్తూ పాడిన పాటలు శ్రోతలను మంత్ర ముగ్ధులను చేశాయన్నారు. జానకి తెలుగు వారు కావడం తెలుగు ప్రజలకు గర్వకారణం, అలాంటి జానకమ్మ మరణం భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమకే కాకుండా కోట్లాది సంగీతాభిమానులకు తీరని లోటు అన్నారు.

జానకి మరణం పట్ల మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కె.చంద్రశేఖర్ రావు సంతాపం ప్రకటించారు. గాన కోకిలగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంగీత ప్రియుల హృదయాలను గెలుచుకున్న జానకమ్మ గాత్రం అజరామరమని కొనియాడారు. వారి మరణం ముఖ్యంగా దక్షిణ భారత సంగీతానికి, పాటకు తీరని లోటని కేసీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

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SINGER JANAKI DEAD NEWS
CONDOLES S JANAKI DEATH

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