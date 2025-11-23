ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్రలో విషాదం - వేరువేరు చోట్ల నీటిలో మునిగి ఆరుగురు వ్యక్తులు గల్లంతు

ఏపీ వ్యాప్తంగా నీటిలో మునిగి పలువురు గల్లంతు - మన్యం జిల్లాలో ముగ్గురు, అల్లూరి జిల్లాలో పడవ బోల్తా, ఒకరి మృతి, మిగిలిన వారి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలను చేపట్టిన పోలీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Three people missing At Janjavathi Rubber Dam: పార్వతీపురం జిల్లా కొమరాడ మండలం జంఝావతి రబ్బరు డ్యాంలో ఈతకు వెళ్లి ముగ్గురు యువకులు గల్లంతయ్యారు. మృతులు సివిని గ్రామానికి చెందిన అరసాడ గోవింద నాయుడు, ప్రదీప్, రాయగడ శరత్‌గా పోలీసులు తెలిపారు. గ్రామంలో బంధువుల వివాహానికి హాజరై జంఝావతిలో ఈతకు వెళ్లినట్లు చెప్పారు.

మొదట నీటిలోకి దిగిన శరత్‌ ఈత రాక నీటిలో కొట్టుకుపోతుండగా ప్రదీప్‌ రక్షించేందుకు ప్రయత్నించాడన్నారు. అయితే ఇద్దరూ నీటిలో మునిగిపోవడంతో వీరిని కాపాడేందుకు గోవిందనాయుడు ప్రయత్నించారన్నారు. ఈ క్రమంలో అందరూ నీటమునిగి గల్లంతైనట్లు తెలిపారు. యువకుల గల్లంతుపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పందించారు. గాలింపు చర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.

అల్లూరిలో పడవ బోల్తా పడి ఒకరి మృతి: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అనంతగిరి మండలం జీనబాడు పంచాయతీ పరిధిలోని రైవాడ రిజర్వాయర్‌లో పడవ నీటమునిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. మరో యువకుడు స్థానికుల సహాయంతో క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేరాడు. గల్లంతైన ముగ్గురిలో ఓ వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైంది. మృతుడు జీనబాడుకు చందిన గంజి జీవన్‌కుమార్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు. రైవాడ జలాశయం ఆవల ప్రాంతానికి ఫారెస్ట్ వాచర్ అప్పలరాజుతో పాటు మరో ముగ్గురు వ్యక్తులు నాటు పడవపై వెళ్లారు. తిరిగి ఒడ్డుకు వస్తున్న సమయంలో జలాశయంలో పడవ మునిగిపోయంది.

జీనబాడుకు చెందిన జలద ప్రసాద్‌ను స్థానికులు కాపాడారు. ఫారెస్ట్ వాచర్ అప్పలరాజు, దబర రమేశ్ ఆచూకీ కోసం స్థానికులు తీవ్రంగా గాలించారు. కానీ చీకటి పడటంతో గాలింపు చర్యలను నిరవధికంగా నిలిపివేశారు. సోమవారం ఉదయం ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్ బృందాలతో గాలింపు కొనసాగిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. అటవీ ప్రాంతంలో అక్రమ కలప రవాణాను అడ్డుకునేందుకు వాచర్ అప్పలరాజుతో పాటు మరో ముగ్గురిని తీసుకొని నాటుపడవలో వెళ్లినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ఘటనపై ఆరా తీసిన మంత్రి: అల్లూరి జిల్లా, పార్వతీపురం ఘటనలపై మంత్రి సంధ్యారాణి ఆరా తీశారు. పడవ ప్రమాదంపై అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పడవ ప్రమాదం జరగడం చాలా దురదృష్టకరమని విచారం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు అప్రమత్తమై గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు. మృతుడి కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని మంత్రి సంధ్యారాణి భరోసా ఇచ్చారు.

