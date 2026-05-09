ఏపీలో పలుచోట్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు - పలువురికి గాయాలు
ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెనుప్రమాదం - పోలవరం జిల్లా ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలు - మార్కాపురం జిల్లాలో కారును ఢీకొని బోల్తాపడిన లారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 3:27 PM IST
Private Bus Accident In Prakasam District: వెళ్తున్న వాహనంలో అకస్మాత్తుగా పొగలు. గుర్తించకపోతే మంటలు. రయ్ రయ్మంటూ దూసుకెళ్తున్న వాహనం బోల్తా. ఆగివున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు. ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాన్ని తప్పించబోయి పొలాల్లోకి దూసుకుపోయిన బస్సు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం ఎక్కడో ఒకచోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణం చేయాలంటేనే భయమేస్తోంది. క్షేమంగా గమ్యస్థానం చేరే వరకు ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందోనన్న టెన్షన్ ప్రతి ఒక్కరినీ వెంటాడుతూనే ఉంది. ప్రతిరోజూ జరుగుతున్న ఘటనలు చూస్తుంటే ఇది మరింత పెరుగుతోంది.
పోలవరం జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా: పోలవరం జిల్లాలో రంపచోడవరం మండలం పాత గాంధీనగరం టర్నింగ్లో ఆర్టీసీ బస్సు అదుపుతప్పి ప్రమాదవశాత్తు బోల్తా పడింది. ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు 40 మంది ప్రయాణికులతో భద్రాచలం నుంచి కాకినాడ వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులందరూ గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్సను అందించారు.
బస్సులో పొగలు: ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలంలోని జాతీయ రహదారిపై విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు వైపునకు వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఇంజిన్లో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి పొగలు వ్యాపించాయి. దాంతో అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ బస్సును రహదారి పక్కన హుటాహుటిన నిలిపివేశారు. అనంతరం స్థానికుల సమాచారంతో రాత్రి విధులు నిర్వహిస్తున్న ఏఎస్సై రవి, కానిస్టేబుల్ రాజేంద్ర అక్కడికి చేరుకుని బస్సులో ఉన్న 46 మంది ప్రయాణికులను కిందకు దించారు. బస్సులో పొగలు రావడంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సుమారు 5 గంటలపాటు వీరంతా రోడ్డు పక్కనే ఉన్నారు. ట్రావెల్స్ బస్సు సిబ్బంది ప్రత్యామ్నాయంగా వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో ప్రయాణికులు వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసులు వారిని వేరొక బస్సులో తమ గమ్యస్థానాలకు తరలించారు. సకాలంలో పోలీసులు స్పందించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని ప్రయాణికులంతా తెలిపారు.
కారును ఢీకొని బోల్తాపడిన లారీ: మార్కాపురం జిల్లా, గిద్దలూరు మండల, సరిహద్దు ప్రాంతానికి సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఈరోజు ఉదయం లిక్కర్ లోడుతో వెళ్తున్న లారీ, కారును ఢీకొనడంతో లారీ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంతో రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకొంది. ఫలితంగా పెద్ద పెద్ద వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉండటంతో చిన్నపాటి వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతులిచ్చారు. దాంతో గిద్దలూరు నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలు, బస్సులను దిగువ మెట్ట ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ వద్దే నిలిపివేశారు. ప్రమాదానికి గురైన లారీని ఆ ప్రదేశం నుంచి తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించేందుకు పోలీసులు త్వరితగతిన చర్యలను చేపట్టారు
పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లిన బస్సు: నంద్యాల సమీప ప్రాంతంలోని జాతీయ రహదారిపై సాంబవరం మెట్ట వద్ద శనివారం తెల్లవారుజామున వస్తున్న ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కనే ఉన్న పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఈ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు 36 మంది ప్రయాణికులతో అరుణాచలానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వీరిలో ఆరుగురు ప్రయాణికులు గాయపడటం గమనార్హం. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే క్షతగాత్రులను నంద్యాల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన చికిత్సను అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి అధికారులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.
బోల్తాపడిన కారు : విజయవాడ - మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారిపై ఉయ్యూరు మండలం పెద ఓగిరాల వద్ద ఓ కారు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పెద ఓగిరాల నుంచి మచిలీపట్నం వైపునకు వెళ్తుండగా కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
