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పెళ్లి బృందం బస్సును ఢీకొన్న కంటైనర్‌ లారీ - 40 మందికి గాయాలు

కాకినాడ జిల్లా తుని సమీపంలో బస్సు బోల్తాపడి 40 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఉప్పాడకు చెందిన పెళ్లి బృందం తునిలో పెళ్లికి హాజరై తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

కాకినాడ జిల్లా తుని సమీపంలో బస్సు బోల్తా, 40 మందికి గాయాలు
కాకినాడ జిల్లా తుని సమీపంలో బస్సు బోల్తా, 40 మందికి గాయాలు (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 5:29 PM IST

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TUNI BUS ACCIDENT : కాకినాడ జిల్లా తుని సమీపంలో బస్సు బోల్తాపడి 40 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఉప్పాడకు చెందిన పెళ్లి బృందం తునిలో పెళ్లికి హాజరై తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సును కంటైనర్ లారీ ఢీ కొనడంతో అదుపు తప్పి బస్సు బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 50 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. వీరంతా బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టి బయటపడ్డారు. అయితే ప్రమాదంలో 40 మందికి గాయాలయ్యాయి. వీరిని తుని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో వారిని కాకినాడ జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు.

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TAGGED:

BUS ACCIDENT IN KAKINADA DISTRICT
WEDDING PARTY BUS ACCIDENT
CONTAINER LORRY COLLIDE WITH BUS
తుని బస్సు ప్రమాదం
TUNI BUS ACCIDENT

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