రాకాసి మొంథా : 12 మందిని బలితీసుకున్న తుపాను - ఒక్క ఉమ్మడి వరంగల్​లోనే 8 మంది

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొంథా తుపాను బీభత్సం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 మంది మృతి, నలుగురి గల్లంతు - ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలోనే ఎనిమిది మంది దుర్మరణం

Several Died Due to Montha Cyclone Effect
Several Died Due to Montha Cyclone Effect (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 12:59 PM IST

Several Died Due to Montha Cyclone Effect : రాష్ట్రంలో మొంథా తుపాను పలువురిని బలి తీసుకుంది. భీకర వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, నలుగురు గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారి కోసం చెరువుల్లో, వాగుల్లో ఇంకా గాలింపు చర్యలు విస్తృతంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఒక్క ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలోనే ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. మహబూబాబాద్‌ మండలం రెడ్యాల గ్రామానికి చెందిన పులిగుజ్జు సంపత్‌ (30) బైక్​పై కంబాలపల్లి-మొట్ల తండాకు వెళ్లే దారిలో వాగు దాటుతున్న క్రమంలో నీటిలో పడి మృతి చెందారు. ఇదే జిల్లా గూడూరు మండలం గాజులగట్టు గ్రామంలో కోల రామక్క(80) బుధవారం రాత్రి ఇంట్లో నిద్రిస్తుండగా గోడ కూలి మీద పడడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలొదిలాడు.

Several Died Due to Montha Cyclone Effect
మృతులు (ETV)

వరదలో కొట్టుకుపోయి విశ్రాంత ఉద్యోగి మృతి : వరంగల్‌ జిల్లా గీసుకొండ మండలం గట్టుకిందపల్లెకు చెందిన పులి అనిల్‌ (30) వరంగల్‌లోని శివనగర్‌లో వాగులో పడి మృతి చెందాడు. ఇదే జిల్లా ఎనుమాముల ఎస్సార్‌నగర్‌లో అడప కృష్ణమూర్తి (70) లోతట్టు ప్రాంతంలోని తన ఇంట్లోకి వరద రావడంతో బయటకు రాలేక చనిపోయాడు. భీమదేవరపల్లి మండలంలో కల్వర్టు దాటుతుండగా వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయిన అప్పని నాగేంద్రం(56) మృతి చెందాడు. హనుమకొండలోని వాజ్‌పేయీ కాలనీలో వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయి విశ్రాంత ఉద్యోగి శ్రీనివాస్‌ (63) ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

యువతి గల్లంతు : జనగామ జిల్లా చాగల్లులో విద్యుదాఘాతంతో రజిత (35) చనిపోయారు. హనుమకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండలం కొండపర్తిలో బుధవారం రాత్రి కురిసిన వర్షానికి ఇంటి గోడ కూలి గద్దల సూరమ్మ(72) అనే మహిళ మృతి చెందారు. భీమదేవరపల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన ఇసంపెల్లి ప్రణయ్‌ (30), కల్పన (25) దంపతులు బుధవారం రాత్రి బైక్​పై సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేటకు వెళ్తూ మోత్కులపల్లి గ్రామ శివారులో కల్వర్టుపై ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయారు. అధికారులు వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

వరంగల్‌ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం దమ్మన్నపేటకు చెందిన బీటెక్‌ విద్యార్థిని శ్రావ్య (18) శివకుమార్‌ అనే వ్యక్తితో కలిసి బైక్​పై బుధవారం రాత్రి స్వగ్రామానికి వస్తుండగా జనగామ జిల్లా జఫర్‌గఢ్‌ మండలంలోని శంకర్‌తండాలోని బోల్లా మత్తడి వద్ద నీటిలో కొట్టుకుపోయారు. శివకుమార్‌ చెట్టును పట్టుకొని బయటపడగా యువతి గల్లంతైంది. గురువారం రాత్రి వరకు శ్రావ్య ఆచూకీ లభించలేదు.

నీటిలో కొట్టుకుపోయిన యువకుడు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో మోత్కూరులోని దత్తప్పగూడెంలో వర్షాలకు దెబ్బతిన్న ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌కు మరమ్మతులు చేస్తుండగా కరెంటు షాక్‌ తగిలి అసిస్టెంట్‌ లైన్‌మేన్‌ సురేశ్‌ (34) చనిపోయారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని కామేపల్లి మండలం పాతలింగాల అలుగు సమీపంలో గురువారం చేపల వేటకు వెళ్లిన గోవింద్రాల గ్రామానికి చెందిన యువకుడు బానోతు శ్రీను ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడి కొట్టుకుపోయాడు. అతడి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.

గుంటూరు నుంచి ఆదిలాబాద్‌ వైపు వెళుతున్న టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీ బస్సు గురువారం తెల్లవారుజామున వరంగల్‌ జిల్లాలోని శివనగర్‌ మైసయ్యనగర్‌ వద్ద వరద ఉద్ధృతిలో చిక్కుకుంది. స్థానిక యువకులు పొక్లెయిన్‌ సాయంతో అందులోని ప్రయాణికులను సురక్షితంగా కాపాడారు. జనగామ జిల్లా స్టేషన్‌ ఘన్‌పూర్‌ మండలంలోని నమిలిగొండ గ్రామానికి చెందిన రైతు కర్క ప్రశాంత్‌ రెడ్డికి చెందిన కోళ్లఫారంలో నీరు నిలిచి రూ.8 లక్షల విలువై చేసే 10,280 కోడి పిల్లలు మృతి చెందాయి. జనగామ జిల్లా నర్మెట్ట మండలం వెల్దండ గ్రామంలో చెరువు మత్తడి నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి పంతంగి చంద్రమౌళికి చెందిన సుమారు 98 గొర్రెలు మ్యత్యువాతపడ్డాయి.

16 వేల బాతు పిల్లల మృతి : కరీంనగర్‌ జిల్లాలోని మానకొండూర్‌ మండలం శ్రీనివాస్‌నగర్‌లో మానేరు నది ఒడ్డున నిర్మాణంలో ఉన్న జాతీయ రహదారి వంతెన కింద పది మంది వలస జీవులు బాతులు పెంచుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. బుధవారం వర్షానికి ఎల్‌ఎండీ జలాశయం స్పిల్‌ వే గేట్లు ఎత్తడంతో నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగి వారి గుడారాల లోపలికి నీరు చేరింది. చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరుకు చెందిన ధనలక్ష్మి, డేవిడ్‌ దంపతులకు చెందిన 16 వేల బాతు పిల్లలు మృత్యువాతపడ్డాయి. సుమారు రూ.20 లక్షల మేర నష్టం జరిగిందని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వాహనం అదుపుతప్పి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని నందనం గ్రామానికి చెందిన దంపతులు మృతి చెందారు.

విద్యుత్‌ స్తంభం గుంతలో పడి మూడేళ్ల బాలుడి మృతి : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలోని మిడ్జిల్‌ మండలం బోయినిపల్లికి చెందిన రామకృష్ణ-లక్ష్మి దంపతులు తమ చిన్న కుమారుడు రిత్విక్‌ను రామకృష్ణ తల్లి వద్ద వదిలి బయటకు వెళ్లారు. ఇంటి ముందు విద్యుత్‌ స్తంభం ఏర్పాటు కోసం గుంత తీయగా, ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు నీటితో నిండింది. రిత్విక్‌ గురువారం మధ్యాహ్నం ఆడుకుంటున్న క్రమంలో అందులో పడిపోయాడు. స్థానికులు బయటకు తీసి జడ్చర్ల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్​కు తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు.

గుంతలు తీసి రోజులు కావొస్తున్నా పూడ్చకపోవడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని రామకృష్ణ స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అలాగే నాగర్‌కర్నూల్‌ పురపాలక పరిధిలోని నాగనూల్‌ చెరువు అలుగులో బుధవారం గల్లంతైన లింగాల మండల అంబటిపల్లికి చెందిన కరుణాకర్‌ (42) అనే వ్యక్తి మృతదేహం గురువారం లభ్యమైంది.

MONTHA CYCLONE EFFECT IN TELANGANA
SEVERAL MISSING DUE TO CYCLONE
12 PEOPLE DIED DUE TO CYCLONE
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12 మంది మృతి
MONTHA CYCLONE EFFECT IN TELANGANA

