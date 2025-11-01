కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట - బాలుడు సహా 9 మంది మృతి
ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట - వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో తొమ్మిది మంది భక్తుల మృతి - దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
Published : November 1, 2025 at 12:39 PM IST
Kasibugga Venkateswara Swamy Temple Stampede : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో తొమ్మిది మంది భక్తులు చనిపోయారు. మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, ఓ బాలుడు ఉన్నారు. మరో ఐదుగురు భక్తులు స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. ఆ ఐదుగురిని కాశీబుగ్గలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కాశీబుగ్గ చిన తిరుపతిగా పేరొందిన విజయ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చారు. సరైన నియంత్రణ, క్యూలైన్ల నిర్వహణ లేకపోవడంతో భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు ఆలయం లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. లోపలికి వెళ్లే దారి నుంచి కాకుండా బయటికి వచ్చేందుకు ఉన్న దారిలో భక్తులు లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ తొక్కిసలాట జరగడంతో తొమ్మిది మంది భక్తులు చనిపోయారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి : తొక్కిసలాట ఘటనపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. ఈ ఘటన తనను కలచివేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ దురదృష్టకరమైన ఘటనలో భక్తులు మరణించడం అత్యంత విషాదకరమని అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించాల్సిందిగా స్థానిక అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులను సీఎం చంద్రబాబు కోరారు.
"శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది. ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తులు మరణించడం అత్యంత విషాదకరం. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా. గాయాల పాలైన వారికి మెరుగైన సత్వర చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించాను. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించాల్సిందిగా స్థానిక అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులను కోరాను." - నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి
ఆలయంలో తొక్కిసలాట విషాదకరం : తొక్కిసలాస ఘటనపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. 'ఆలయం వద్ద చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాట ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసింది. కార్తీక ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉన్న క్రమంలో తొక్కిసలాట మూలంగా 9 మంది మృతి చెందారని తెలిసి ఆవేదనకు లోనయ్యాను. ఈ విషాదకర ఘటనలో మృతి చెందిన వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులకు స్పష్టం చేయడమైంది. సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది. బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నిర్వహణలో ఉన్న ఈ ఆలయంలో చోటు చేసుకున్న విషాదకర ఘటనపై విచారణ చేపడుతుంది.
కార్తీక మాసంలో రాష్ట్రంలోని శైవ క్షేత్రాలతో పాటు, ప్రముఖ ఆలయాలకు భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్యూ లైన్ల నిర్వహణ పకడ్బందీగా చేపట్టాలని దేవాదాయశాఖ అధికారులకు సూచిస్తున్నాను. మహిళలు, చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలి. ఆలయ ప్రాంగణాల్లో తగిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనాకు వచ్చినప్పుడు పోలీసు బందోబస్తుతో పాటు, మెడికల్ క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేయాలి.' అని సూచించారు.
సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలన్న హోం మంత్రి : తొక్కిసలాట ఘటనపై ఏపీ హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘటన తనను తీవ్రంగా కలచి వేసిందన్నారు. ఈ ఘటనపై ఎస్పీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన అనిత, సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
'ప్రతి శనివారం 1500 నుంచి 2 వేల మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తారు. ఆలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంటుంది. 20 మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లే క్రమంలో రెయిలింగ్ ఊడిపడింది. రెయిలింగ్ ఊడిపడటంతో ఒకరిపై ఒకరు పడి తొక్కిసలాట జరిగింది. తొక్కిసలాటలో మహిళా భక్తులు మృతి చెందడం బాధాకరం. ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాం. గాయపడిన వారికి ప్రాణాపాయం లేదని తెలుస్తోంది.' అని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ దిగ్భ్రాంతి : తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పలువురు భక్తులు మృతి చెందడం బాధాకరమని అన్నారు. మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందిస్తోందన్నారు. ఈ ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో మాట్లాడారు. బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందజేయాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆదేశించారు.
12 ఎకరాల్లో ఆలయం నిర్మాణం : ప్రస్తుతం ఘటనా స్థలిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. నాలుగేళ్ల క్రితం హరిముకుంద్ పండా అనే వ్యక్తి 12 ఎకరాల సొంత భూమిలో ఈ ఆలయ నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. సుమారు రూ.20 కోట్లతో ఆలయాన్ని నిర్మించారు. గతేడాది జులైలో ఈ దేవస్థానం దర్శనాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ప్రతి శనివారం దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఆలయానికి హరిముకుంద్పండా ధర్మకర్తగా ఉన్నారు.
