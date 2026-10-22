కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు భవానీ భక్తుల దుర్మరణం
Kakinada Road Accident: కాకినాడ జిల్లా కత్తిపూడి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సు దిగి టీ తాగేందుకు రోడ్డు దాటుతున్న భవానీ భక్తులను స్కార్పియో ఢీకొట్టడంతో నలుగురు మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:17 AM IST
Kathipudi Road Accident : కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అమ్మవారి దర్శనానికి ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో విజయవాడకు వస్తున్న భవానీ భక్తులను మృత్యువు కారు రూపంలో బలితీసుకుంది. రోడ్డు దాటుతున్న భక్తులను వేగంగా వచ్చిన ఓ స్కార్పియో వాహనం ఢీకొట్టడంతో నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. ఈ విషాద ఘటన ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం కత్తిపూడి వద్ద జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనపై రాష్ట్ర మంత్రులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అధికారులతో మాట్లాడి సహాయక చర్యలపై ఆరా తీశారు.
విజయనగరం జిల్లా డెంకాడ నుంచి సుమారు 40 మంది భవానీ భక్తులు ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో విజయవాడకు బయలుదేరారు. మార్గమధ్యంలో కాకినాడ జిల్లా కత్తిపూడి వద్దకు రాగానే బస్సులో అకస్మాత్తుగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీంతో డ్రైవర్ బస్సును రోడ్డు పక్కన సురక్షితంగా నిలిపివేశాడు. బస్సు మరమ్మతులు చేస్తుండటంతో, లోపల ఉన్న భక్తులు కాసేపు సేదదీరేందుకు కిందకు దిగారు.
స్కార్పియో రూపంలో మృత్యువు : బస్సు దిగిన కొందరు భక్తులు టీ తాగేందుకు రోడ్డు దాటి పక్కనే ఉన్న దుకాణం వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అదే సమయంలో అటుగా వేగంగా దూసుకువచ్చిన ఓ స్కార్పియో వాహనం, రోడ్డు దాటుతున్న భక్తులను బలంగా ఢీకొట్టింది. వాహనం వేగం ఎక్కువగా ఉండటంతో ముగ్గురు భవానీ భక్తులు తీవ్ర గాయాలపాలై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన మరొక భక్తుడిని స్థానికులు గమనించి, వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, పరిస్థితి విషమించడంతో ఆయన మార్గమధ్యంలోనే తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో ఈ ఘటనలో మొత్తం మృతుల సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది. మృతులు చిరిగిడి ఎర్రయ్య (38), లింగాల సీతారామ్ (45), బోనేల సత్తిబాబు (40), తాటిపూడి శివప్రసాద్ (40)గా గుర్తించారు. ప్రమాద స్థలాన్ని కాకినాడ డీఎస్పీ తిలక్ పరీశీలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కళ్లెదుటే తోటి భక్తులు విగతజీవులుగా పడి ఉండటంతో మిగిలిన భవానీ భక్తులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రులు : ఈ ప్రమాదంపై హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, రాష్ట్ర మంత్రి నారాయణ, రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దుర్గమ్మ దర్శనానికి వస్తున్న భవానీ భక్తులు మృతి చెందడం తమను తీవ్రంగా కలచివేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదం గురించి తెలియగానే మంత్రులు జిల్లా రెవెన్యూ, రవాణా, పోలీసు అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి ఘటనా వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండ : మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు మంత్రులు తమ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఈ కష్టకాలంలో బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో అండగా ఉంటుందని మంత్రి నారాయణ భరోసా ఇచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులకు అత్యవసర, మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులను మంత్రి మండిపల్లి ఆదేశించారు.
20 అడుగుల లోతైన కాలువలో పడిన బస్సు- 8 మంది మృతి
ఆలయానికి వెళ్తున్న భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు- 15 మంది మృతి