చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
చిత్తూరు జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి - శాంతిపురం మండలం కడపల్లి వద్ద హైవేపై ప్రమాదం - కుప్పం-పలమనేరు హైవే పక్కన తాగునీటి ట్యాంకర్ను ఢీకొన్న టెంపో
road accident at chittoor district (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:49 PM IST
Road Accident in Chittoor District : చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. శాంతిపురం మండలం కడపల్లి వద్ద హైవేపై తాగునీటి ట్యాంకర్ను టెంపో ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందగా, ఐదుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బైక్పై వెళ్తున్న సుందరప్ప (60), ముని వెంకటమ్మ (50) మృతి చెందగా, ట్యాంకర్ వద్ద నిలబడి ఉన్న నాలుగేళ్ల బాలుడు దుర్మరణం చెందాడు. కుప్పం ఆస్పత్రికి క్షతగాత్రులను స్థానికులు తరలించారు.