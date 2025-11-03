ETV Bharat / state

బాపట్ల జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - కారు, లారీ ఢీకొని నలుగురు మృతి

ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఒంటిగంట సమయంలో ప్రమాదం - కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

Road Accident in Bapatla District
Road Accident in Bapatla District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 6:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Accident in Bapatla District : బాపట్ల జిల్లా కర్లపాలెం మండలం సత్యవతిపేటలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఒంటిగంట సమయంలో కారు, లారీ ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు మృతిచెందారు. మృతులను కర్లపాలేనికి చెందిన బేతాళం బలరామరాజు (65), బేతాళం లక్ష్మి (60), గాదిరాజు పుష్పవతి (60), ముదుచారి శ్రీనివాసరాజు (54)గా గుర్తించారు.

ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న 13, 11 ఏళ్ల వయసున్న ఇద్దరు బాలురు గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం వాళ్లకు ప్రాణాపాయం తప్పినట్లు డాక్టర్లు చెప్పారు. బాపట్ల ఎమ్మెల్యే నరేంద్రవర్మ కుమారుడి సంగీత్‌కు వెళ్లి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN SATYAVATHIPETA
ROAD ACCIDENT IN BAPATLA DISTRICT
ROAD ACCIDENT IN AP
FOUR PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN BAPATLA DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.