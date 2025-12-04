పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు విద్యార్థులు మృతి
పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రమాదంలో డ్రైవర్తో పాటు మరో నలుగురు మృతి - ప్రమాద ఘటన్పై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 10:32 PM IST
Several People Died in Road Accident at Palnadu District: పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నాదెండ్ల మండలం గణపవరం వద్ద బైపాస్ రోడ్డుపై గుంటూరు నుంచి ఒంగోలు వెళ్తున్న కారు ముందు వెళ్తున్న లారీని వెనుక నుంచి ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఐదుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అందరూ అయ్యప్ప మాలధారణలో ఉన్నారు. మృతులను విజ్ఞాన్ కాలేజీ విద్యార్థులుగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఒకరిని గుంటూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రులు గొట్టిపాటి రవికుమార్, మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల మృతి తీవ్రంగా కలచి వేసిందని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న విద్యార్థులు ప్రమాదాల బారినపడటం అత్యంత బాధాకరమని అన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో తొందరపాటు తగదని, కుటుంబాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలని సూచించారు. అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రైలు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి: అన్నమయ్య జిల్లా కలికిరి రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంగణంలో రైలు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. తిరుపతి నుంచి నాగర్ కోయిల్కు వెళ్తున్న ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కలికిరి రైల్వే స్టేషన్ మధ్య ట్రాక్లోకి రాగానే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ట్రైన్ పైలెట్ ఎంత హారన్ కొట్టినా ఇద్దరు యువకులు లేవకపోవడంతో రైలు ఢీకొంది. ఈ ఘటనపై లోకో పైలట్ రైల్వే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను మార్చురీ కి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మృతులు చిత్తూరు జిల్లా సోమల మండలం ఇరికి పెంటకు చెందిన ముని కుమార్, కలికిరి మండలం గుట్టపాలెం పంచాయతీ ఆచార్ల కొత్తపల్లికి చెందిన వీరభద్రయ్యగా గుర్తించారు. మృతి చెందిన వ్యక్తులు మద్యం సేవిస్తుండగా ప్రమాదం జరిగిందా లేక వేరే కారణాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు.
హైవేపై పెరుగుతున్న వాహనాలు - మూడేళ్లలో 361 మంది మృతి