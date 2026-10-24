అల్లూరి జిల్లాలో మైనింగ్ చేస్తుండగా పేలుడు - ఏడుగురు మృతి
Explosion in mining Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో మైనింగ్ చేస్తుండగా పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:53 AM IST
Explosion in mining Alluri District : అల్లూరి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రహదారి నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా కొండను తొలిచేందుకు నిర్వాహకులు వినియోగించిన జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలడంతో ఏడుగురు మృతి చెందారు. అనంతగిరి మండలం పినకోట వద్ద శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
అల్లూరి జిల్లాలోని అనంతగిరి మండలం పినకోట పంచాయతీ పీచుమామిడి వద్ద రోడ్డు పనుల కోసం బ్లాస్టింగ్ పనులు చేపట్టారు. ఇందు కోసం జిలెటిన్ స్టిక్స్ను అమర్చిన ప్రత్యేక పరికరాన్ని వినియోగించారు. ఈ యంత్రంలో డీజిల్ నింపుతుండగా అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగి పేలుడు సంభవించింది. ఆ సమయంలో అటువైపుగా వెళ్తున్న వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలుడు ధాటికి రెండు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అక్కడున్న ఏడుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ఘటనలో డ్రైవర్, ఐదుగురు కార్మికులు మృతి చెందగా, పేలుడు సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు సునీత కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా ఛిద్రమయ్యాయి. అధికారులు, పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. మృతుల్లో విశాఖకు చెందిన టీచర్ సునీత, దేవరాపల్లికి చెందిన కార్మికుడు మణి, చీడికాడకు చెందిన నారాయణరావు, కడపకు చెందిన పవన్ కుమార్, డ్రైవర్ ప్రవీణ్, అసోంకి చెందిన హెల్పర్ నసీరుద్దీన్, బిహార్కు చెందిన ఆపరేటర్ టింకుగా గుర్తించారు. పినకోట పరిధిలోని మద్దిరెబు ఎంపీపీ పాఠశాలలో సునీత టీచర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆమె పాఠశాలకు వెళ్తుండగా జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలింది.
ఈ భారీ పేలుడు స్థానికులను భయబ్రాంతులకు గురిచేసింది. రహదారి పనుల నిమిత్తం మడ్రేబు వెళ్లే మినీ లారీ నుంచి ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దం రావడంతో భూకంపం వచ్చిందా అన్నట్లు ఇళ్ళ నుంచి స్థానికులు పరుగులు తీశారు. అయితే అక్కడ చెల్లాచెదురుగా పడిన మృతదేహాలు, మంటల్లో కాలుతున్న మినీ లారీని చూసి స్థానికులకు భయాందోళన గురయ్యారు. మడ్రేబు ఎంపీపీ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న టీచర్ సునీత కూడా మృతి చెందడం విషాదం నింపింది. లారీ క్యాబిన్ ఎగిరిపడి అందులో ఉన్న వారంతా చెల్లాచెదురుగా ఎగిరిపడి చనిపోయిన ఘటన ఒళ్ళు జలదరించేలా చేసింది. మృతుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని బంధువుల ఆందోళన చేస్తున్నారు.
పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలి: అల్లూరి జిల్లా పేలుడు ఘటనపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆరా తీశారు. పేలుడు ఘటనలో కార్మికుల మృతిపై పవన్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. పేలుడుకు గల కారణాలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని పవన్ కల్యాణ్ హామీనిచ్చారు.
పేలుడు ఘటనపై స్పందించిన హోంమంత్రి: అల్లూరి జిల్లా పేలుడు ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రులు అనిత, కొల్లు రవీంద్ర, అచ్చెన్నాయుడు, సంధ్యారాణి, వాసంశెట్టి సుభాష్ సంతాపం తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో హోంమంత్రి అనిత ఫోన్లో మాట్లాడి ప్రమాద వివరాలను తెలుసుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను మంత్రులు ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబాలకు అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రులు భరోసా ఇచ్చారు.
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