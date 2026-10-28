ఏపీలో అర్నబ్ బీభత్సం - వేర్వేరు ఘటనల్లో ఏడుగురు మృతి
అర్నబ్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పలుచోట్ల వరద ఉద్ధృతికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. మరోవైపు వేర్వేరు ఘటనల్లో ఏడుగురు మృత్యువాత పడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 3:03 PM IST
Cyclone Arnab Updates : ఏపీలో అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తోన్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో రహదారులు, కాలనీలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ఆయా ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈదురు గాలులకు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. మరికొన్ని చోట్ల ఇళ్లు ధ్వంసం కావడంతో పాటు ఇంటి పై కప్పులు లేచిపోయాయి.
తుపాను ధాటికి వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నేలకొరిగాయి. దీంతో రైతుల కష్టమంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరైంది. అసలే తీవ్ర కరువుతో ఇబ్బంది పడుతున్న తమకు అర్నబ్ తుపాను తీవ్రనష్టాన్ని మిగిల్చిందని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. అటు పలు చోట్ల రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది. ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. ఉన్నతాధికారులు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
Heavy Rains in AP : ఈ క్రమంలోనే వేర్వేరు ఘటనల్లో ఆరుగురు మృతి చెందారు. విశాఖలో విద్యుత్ స్తంభాలు కూలి పాత గోశాల సమీపంలో ఒకరు మృతి చెందగా సింహాచలం బాలాజీనగర్ వద్ద బిందు అనే వివాహిత మరణించింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న గోపాలపట్నం పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం గుడివాడలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. వర్షం కారణంగా పాత గోడ కూలి 11 ఏళ్ల బాలుడు దుర్మరణం పాలయ్యాడు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో ఇద్దరు మరణించారు. చర్చి వద్ద చెట్టు విరిగిపడి చొక్కా కిషోర్( 45) దుర్మరణం చెందగా బొండాడవారివీధిలో విద్యుత్ స్తంభం విరిగిపడి రాంబాబు(34) మృతి చెందారు. కోనసీమ జిల్లా సఖినేటిపల్లి మండలం అంతర్వేదికర ప్రకాశ్పురంలో ఈదురుగాలుల వర్షానికి గుడిసె కూలి వృద్ధురాలు కొల్లు వెంకాయమ్మ మరణించింది. అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలిలో విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ మహిళ మృతి చెందింది.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాచిపెంట మండలం కర్రివలస పంచాయతీ పరిధిలోని గుమ్మడిగుడ్డివలసలో తుపాను ధాటికి ఇంటి గోడ కూలి ఓ కుటుంబం గాయపడింది. ఈ ఘటనలో మల్లేష్, పార్వతి దంపతులతో పాటు 8 నెలల పాపకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను సాలూరు ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం విజయనగరం సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి సంధ్యారాణి బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. వారికి ధైర్యం చెప్పారు. అండగా ఉంటామని భరోసానిచ్చారు.
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