కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొన్న లారీ అక్కడికక్కడే వ్యక్తి మృతి - మృతి చెందిన వ్యక్తిని చూసేందుకు వెళ్లిన స్థానికులను ఢీకొన్న మరో లారీ - స్థానికులను లారీ ఢీకొనడంతో మరో ఇద్దరు మృతి
Published : March 25, 2026 at 9:35 AM IST
Road Accident at Kurnool : ఒకే చోట కొన్ని క్షణాల వ్యవధిలో రెండు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. మంగళవారం అర్థరాత్రి కర్నూలు నగరంలోని చెన్నమ్మ సర్కిల్ వద్ద ఓ వ్యక్తిని వేగంగా వచ్చిన లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో అతను అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అక్కడ సహాయక చర్యలు చేపట్టిన వారిపై మరో లారీ దూసుకురావడంతో మరో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికుల కథనం మేరకు కర్నూలు నగరంలోని కృష్ణనగర్ వద్ద జాతీయ రహదారి వంతెన పై మంగళవారం అర్థరాత్రి ఒకటిన్నర గంటల సమయంలో ఓ లారీ ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న వ్యక్తి అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. గమనించిన స్థానికులు ప్రమాదం జరిగిన స్థలం వద్ద సహయక చర్యలు చేస్తుండగా మరో లారీ వారిపైకి దూసుకొచ్చింది. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరు చనిపోయారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతి చెందిన వారి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.