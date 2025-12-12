అల్లూరి జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - ఎనిమిది మంది మృతి
ఘాట్రోడ్డులో అదుపు తప్పి లోయలో పడిన బస్సు - భద్రాచలం రామాలయం దర్శనం పూర్తి చేసుకుని అన్నవరం వైపు వెళ్తుండగా ఘటన - ఘటనాస్థలికి బయల్దేరిన చింతూరు పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 6:44 AM IST|
Updated : December 12, 2025 at 7:31 AM IST
several People died in Bus Accident At Alluri District: అల్లూరి జిల్లా చింతూరు-మారేడుమిల్లి ఘాట్రోడ్డు రాజుగారిమెట్ట మలుపు వద్ద ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో 8 మంది మృతి చెందారు. బస్సులో ఇద్దరు సహా 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు అదుపు తప్పి లోయలోకి దూసుకెళ్లింది. బస్సులో నిండుగా యాత్రికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భద్రాచలం రామాలయం దర్శనం పూర్తి చేసుకుని అన్నవరం వైపు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో 8 మంది చనిపోయారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముంది. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తులుగా సమాచారం. ఘటనాస్థలికి చింతూరు పోలీసులు బయల్దేరి వెళ్లారు. ఘటనాస్థలి వద్ద ప్రయాణికుల హాహాకారాలు మిన్నంటాయి. బస్సులోని ప్రయాణికులంతా చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వారిగా తెలిసింది. బస్సులో మొత్తం 35 మంది ప్రయాణికులు, ఇద్దరు డ్రైవర్లు ఉన్నారనీ, 8 మంది మృతి చెందగా గాయపడిన వారిని చింతూరు ఆసుపత్రికి తరలించామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం కారణంగా చింతూరు-మారేడుమిల్లి ఘాట్రోడ్డు వద్ద రాకపోకలు స్తంభించాయి.
విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు: అల్లూరి జిల్లా ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బస్సు లోయలో పడి యాత్రికులు మృతిచెందడం పట్ల సీఎం విచారాన్ని తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు అందుతున్న సాయంపై అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు.
తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి లోకేష్: అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారికి అవసరమైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని లోకేశ్ అన్నారు.
హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి: ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై ఏపీ హోంమంత్రి అనిత తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై పోలీసుల నుంచి వివరాలను మంత్రి అడిగి తెలుసుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సహాయక చర్యలకు గాను ప్రస్తుతం ఘటనాస్థలి వద్ద 3 అంబులెన్సులు, 5 పోలీసు వాహనాలు ఉన్నాయి.
