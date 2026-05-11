మహబూబ్‌నగర్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి - మరో మహిళ పరిస్థితి విషయం

మహబూబ్‌నగర్‌ బైపాస్‌ రోడ్డులో స్పోర్ట్స్‌ బైక్‌, కారు ఢీకొని ప్రమాదం - బైక్‌పై ఉన్న ఇద్దరు, కారులో ఉన్న ముగ్గురు మృతి

Road Accident in Mahbubnagar Dist
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 7:55 AM IST

Updated : May 11, 2026 at 8:41 AM IST

Road Accident in Mahbubnagar Dist : మహబూబ్​నగర్​లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతిచెందారు. మరో మహిళకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. బైపాస్​ రోడ్డులోని పాలకొండ సమీపంలో స్పోర్ట్స్ బైక్, కారు ఢీకొనడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందినట్లుగా సమాచారం. బైక్​పై ఉన్న ఇద్దరు, కారులో ఉన్న ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధిక వేగమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమా? లేదంటే ఇంకేదైనా కారణం ఉందా అనే విషయాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.

