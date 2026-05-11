మహబూబ్నగర్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి - మరో మహిళ పరిస్థితి విషయం
మహబూబ్నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో స్పోర్ట్స్ బైక్, కారు ఢీకొని ప్రమాదం - బైక్పై ఉన్న ఇద్దరు, కారులో ఉన్న ముగ్గురు మృతి
Road Accident in Mahbubnagar Dist (ETV Bharat)
Published : May 11, 2026 at 7:55 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 8:41 AM IST
Road Accident in Mahbubnagar Dist : మహబూబ్నగర్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతిచెందారు. మరో మహిళకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. బైపాస్ రోడ్డులోని పాలకొండ సమీపంలో స్పోర్ట్స్ బైక్, కారు ఢీకొనడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందినట్లుగా సమాచారం. బైక్పై ఉన్న ఇద్దరు, కారులో ఉన్న ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధిక వేగమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమా? లేదంటే ఇంకేదైనా కారణం ఉందా అనే విషయాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.
