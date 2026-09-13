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రాష్ట్రంలో నెత్తురోడిన రహదారులు - వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఐదుగురు దుర్మరణం

విజయనగరం జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. అలాగే కూర్మన్నపాలెం బస్‌డిపో వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు.

రాష్ట్రంలో నెత్తురోడిన రహదారులు - వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఐదుగురు దుర్మరణం
రాష్ట్రంలో నెత్తురోడిన రహదారులు - వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఐదుగురు దుర్మరణం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 10:34 AM IST

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Several People Died in Horrific Road Accident in Vizianagaram District : రాష్ట్రంలో రహదారులు నెత్తురోడాయి. వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఐదుగురు మృతి చెందారు. విజయనగరం జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. అలాగే కూర్మన్నపాలెం బస్‌డిపో వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు.

విజయనగరం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వచ్చిన లారీ ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అక్కడికక్కడే ముగ్గురు మృతి చెందారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, బాడంగి మండలం గజరాయుని వలస గ్రామానికి చెందిన గుణుపూరు తిరుపతి (ఆటో డ్రైవర్), రైతు తెర్లి ఆదినారాయణ అర్ధరాత్రి గజపతి నగరం నుంచి వస్తుండగా పెద్దమానపురం వద్ద చేపల వ్యాపారి గుడ్ల రాము కూడా ఆటో ఎక్కాడు.

దత్తిరాజేరు మండలం షికారుగంటి కూడలి వద్దకు రాగానే వేగంగా వచ్చిన లారీ ఆటోను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో తిరుపతి, ఆదినారాయణ, రాము అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఆటో డ్రైవర్ తిరుపతికి భార్య పార్వతి ఇద్దరు పిల్లలు దివ్య, హేమంత్ ఉన్నారు, తెర్లి ఆదినారాయణ వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈయనకు ఇద్దరు పిల్లలు, కుమార్తె కామేశ్వరికి వివాహం కాగా, కుమారుడు కిషోర్ గతంలో మర్చంట్ నేవీలో పని చేసి ప్రస్తుతం ఇంటి వద్దే ఉంటున్నాడు. రోడ్డు ప్రమాదంతో మూడు కుటుంబాలు రోడ్డున పడటంతో బాధితులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

ఆర్టీసీ బస్సు చక్రాల కిందకు దూసుకెళ్లి : మరోవైపు విశాఖ కూర్మన్నపాలెం ఆర్టీసీ బస్ డిపో ఎదుట జరిగిన ప్రమాదం ఇద్దరు యువకుల్ని బలిగొంది. నక్కా కృష్ణ, రాంబాబు మెడ్ టెక్ జోన్‌లో కాంక్రీట్ పనులు చేసుకుంటూ దువ్వాడ సెక్టర్-1 సమీపంలోని కొత్తూరులో నివాసముంటున్నారు. ఇద్దరూ డ్యూటీకి వెళ్లి స్కూటీపై తిరుగుపయనమయ్యారు. కూర్మన్నపాలెం బస్సు డిపో వద్ద యూటర్న్ తీసుకుంటుండగా అనకాపల్లి నుంచి గాజువాక వెళ్తున్న టిప్పర్ వేగంగా దూసుకొచ్చి రెండు ద్విచక్రవాహనాలను ఢీకొట్టింది. ఆ తాకిడికి కృష్ణ, రాంబాబు ప్రయాణిస్తున్న స్కూటీ ముందు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు చక్రాల కిందకు దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో బైక్ కూడా కింద పడి ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

మాకవరం క్వారీలో ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి : పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. టిప్పర్ వేగమే ఇద్దరి మృతికి కారణమని సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా పోలీసులు నిర్ధారించారు.

అదేవిధంగా అనకాపల్లి జిల్లాలోని మాకవరం క్వారీలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. క్వారీ డ్రిల్లింగ్ కోసం వెళ్తుండగా ట్రాక్టర్ బోల్తాపడి పడింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

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ROAD ACCIDENTS IN AP

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