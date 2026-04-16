దైవ దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఘోర ప్రమాదం - 8 మంది మృతి
కర్నూలు జిల్లాలో బొలెరో వాహనం లారీ ఢీకొని ప్రమాదం - ఘటనలో 8 మంది మృతి, 12 మందికి గాయాలు - మృతులు కర్ణాటకలోని చిక్ మంగళూరుకు చెందిన వారిగా గుర్తింపు
Published : April 16, 2026 at 6:52 AM IST
Road Accident in Kurnool District : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మంత్రాలయం మండలంలోని చిలకలడోన వద్ద బొలెరో-రెడీమిక్స్ వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందగా, 12 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు. వారిని మెరుగైన వైద్య చికిత్స నిమిత్తం ఎమ్మిగనూరులోని హాస్పిటల్కు తరలించారు.
ప్రమాద ఘటనా స్థలంలోనే ఐదుగురు మృతి చెందగా, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని చిక్మంగళూరుకు చెందిన భక్తులు మంత్రాలయంలోని శ్రీరాఘవేంద్రస్వామి దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.