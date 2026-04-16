దైవ దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఘోర ప్రమాదం - 8 మంది మృతి

కర్నూలు జిల్లాలో బొలెరో వాహనం లారీ ఢీకొని ప్రమాదం - ఘటనలో 8 మంది మృతి, 12 మందికి గాయాలు - మృతులు కర్ణాటకలోని చిక్ మంగళూరుకు చెందిన వారిగా గుర్తింపు

Published : April 16, 2026 at 6:52 AM IST

Road Accident in Kurnool District : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కర్నూలు జిల్లాలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మంత్రాలయం మండలంలోని చిలకలడోన వద్ద బొలెరో-రెడీమిక్స్​ వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందగా, 12 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు. వారిని మెరుగైన వైద్య చికిత్స నిమిత్తం ఎమ్మిగనూరులోని హాస్పిటల్​కు తరలించారు.

ప్రమాద ఘటనా స్థలంలోనే ఐదుగురు మృతి చెందగా, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని చిక్‌మంగళూరుకు చెందిన భక్తులు మంత్రాలయంలోని శ్రీరాఘవేంద్రస్వామి దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

