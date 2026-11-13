నకిలీ నోటీసులతో రూ.లక్షల లంచం డిమాండ్ - నగరంలో యాడ్ ఇన్స్పెక్టర్ల కొత్త దందా
Bribes For Apartment Nameboards : హైదరాబాద్లోని అపార్ట్మెంట్లపైన ఉండే నేమ్బోర్డులకు రుసుములు చెల్లించాలని పలువురు మున్సిపల్ అధికారులు అక్రమంగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' విచారణలో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
Published : November 13, 2026 at 1:29 PM IST
సైన్బోర్డులు, గ్లో సైన్బోర్డుల పేరిట మున్సిపల్ అధికారులు చేస్తున్న వసూళ్ల పర్వం పతాక స్థాయికి చేరింది. ఇంతవరకు దుకాణాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు, షాపింగ్ మాల్స్ నుంచి వసూలు చేసిన సిబ్బంది, తాజాగా అపార్ట్మెంట్ల మీద కూడా కన్నేసింది. రూ.లక్షలు చెల్లించాలని నకిలీ నోటీసులు పంపడం, లంచం ఇస్తేనే వదిలేస్తామని బెదిరించడం వారికి పరిపాటిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు బాధితులు జీహెచ్ఎంసీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని సంప్రదించారు. అయితే ఊరు, పేరు లేని తెల్ల కాగితంపై ఎలాంటి అధికారిక ముద్రణ లేకుండా ఉన్న నోటీసులను చూపించడంతో సిబ్బంది చేస్తున్న అవినీతి బాగోతం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అపార్ట్మెంట్లనే లక్ష్యంగా చేసుకొని
4 సంవత్సరాల కింద ఉద్యోగంలో చేరి, ఇంకా ప్రొబేషన్ కూడా పూర్తికాని మాతృనాయక్ అనే అధికారి సంతకాలతో నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. విజిలెన్స్ అధికారులు జరిపిన విచారణలో సదరు అధికారే నోటీసులు జారీ చేసినట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. ఈ విషయమై 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టడంతో పలువురు అధికారులు అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందితో కుమ్మక్కై ఈ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తేలింది. సదరు సిబ్బంది వ్యాపారులను, అపార్ట్మెంట్ యజమానులను భయపెడుతూ ఫ్లెక్స్ బోర్డు, నేమ్ బోర్డులకు పన్నులు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్న ఉదంతం వెలుగు చూసింది.
ఇటీవల పలు అపార్ట్మెంట్లకు నోటీసులు
పలు అపార్ట్మెంట్లు తమ బ్రాండ్లను ప్రదర్శిస్తూ ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద లేదా భవనాలపై సైన్బోర్డులు ఏర్పాటు చేసుకుంటుండగా, వాటికి రుసుములు కట్టాలంటూ నోటీసులు ఇస్తున్నారు. నాచారం రోడ్డులోని రాఘవేంద్రనగర్లో ఉన్న వెర్మంట్ బిల్డింగ్కు అక్టోబర్ 26, 2026న ఎంఎంసీ పేరుతో జారీ చేసిన నోటీసే అందుకు నిదర్శనం. అలాగే అక్టోబర్ 9న సరూర్నగర్లోని హుడా కాంప్లెక్స్లో ఉన్న వుడ్ల్యాండ్ షోరూమ్కు రూ.2,08,152 రుసుము చెల్లించాలంటూ నోటీసులిచ్చారు.
దుకాణాలు, షోరూమ్లు, అపార్ట్మెంట్లకు జారీ చేస్తున్న నకిలీ నోటీసుల్లో సిబ్బంది పేర్కొన్న ప్రకటన రుసుములు నిజమైతే జీహెచ్ఎంసీ, సీఎంసీ, ఎంఎంసీలకు కలిపి ఉమ్మడిగా రూ.1,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరే అవకాశం ఉందని అంచనా. అయితే ప్రస్తుతం ఆ రూపంలో కార్పొరేషన్లకు అందుతున్నది కేవలం రూ.10 కోట్లు మాత్రమే. మిగిలిన డబ్బు ఏమవుతోందన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. అధికారులు, సిబ్బంది అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతూ తమ జేబులు నింపుకుంటున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
3 కార్పొరేషన్ కమిషనర్ల మౌనం
జీహెచ్ఎంసీ ప్రకటనల విభాగంలో పని చేస్తున్న 15 మంది అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది, ఒక అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్, ఎంఎంసీ, సీఎంసీలకు చెందిన ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లు కుమ్మక్కై వ్యాపార, అపార్ట్మెంట్ యజమానుల నుంచి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ సంబంధిత కార్పొరేషన్ కమిషనర్లు, ప్రకటనల అధికారులు, అడిషనల్ కమిషనర్లు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తోంది.
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