నేడు 30 మంది మావోయిస్టుల లొంగుబాటు - మధ్యాహ్నం వివరాలు వెల్లడించనున్న డీజీపీ
సోది కేశాలు లొంగుబాటును కీలకంగా భావిస్తున్న పోలీసులు - సుమారు 40 ఆయుధాలను పోలీసులకు సరెండర్ చేసిన మావోయిస్టులు - వీటిలో ఏకే 47సహా ఆధునాతన ఆయుధాలు ఉన్నట్లు సమాచారం
Published : April 10, 2026 at 11:54 AM IST
Maoists Surrender In Telangana : తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఎదుట 30 మందికి పైగా మావోయిస్టులు నేడు లొంగిపోనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు దీనికి సంబంధించిన వివరాలను డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించనున్నారు. లొంగిపోనున్న వారిలో పీఎల్జీఏ (పీపుల్స్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ) బెటాలియన్ సభ్యులు ఉన్నారు. వీరిలో బెటాలియన్ డిప్యూటీ కమాండర్ సోది కేశాలు లొంగుబాటును పోలీసులు కీలకంగా భావిస్తున్నారు. సుమారు 40 ఆయుధాలను పోలీసులకు వీరు ఇప్పటికే సరెండర్ చేసినట్లు సమాచారం. ఛత్తీస్గఢ్లో సీఆర్పీఎఫ్ కూంబింగ్ తీవ్రతరం కావడంతో కొద్దిరోజుల క్రితం తెలంగాణ పోలీసులను వీరు ఆశ్రయించినట్లు తెలుస్తోంది.
