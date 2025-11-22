ముగ్గురు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు సహా 37 మంది మావోయిస్టుల లొంగుబాటు
డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన 37మంది మావోయిస్టులు - వారిలో ముగ్గురు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు - మిగతా వాళ్లు కూడా త్వరగా లొంగిపోవాలని సూచించిన డీజీపీ
Published : November 22, 2025 at 4:29 PM IST
Telangana DGP Press Meet on Maoists Surrender : అజ్ఞాతంలో ఉన్న 37 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులను మీడియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. వారిలో ముగ్గురు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు కొయ్యల సాంబయ్య అలియాస్ ఆజాద్, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు నారాయణ అలియాస్ రమేశ్, మరో రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు సోమ్దా అలియాస్ ఎర్ర కూడా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
మిగతా వారిలో ముగ్గురు డివిజనల్ కమిటీ సభ్యులు, 9 మంది ఏరియా కమిటీ సభ్యులున్నట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు. వారు రెండు ఏకే 47లు, 4 ఎస్ఎల్ఆర్లు, 303 తుపాకులు, 343 తూటాలు అప్పగించారని చెప్పారు. లొంగిపోయిన 37మంది మావోయిస్టుల్లో ఎక్కువగా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన వారే ఉన్నట్లు డీజీపీ తెలిపారు. పార్టీ పరమైన విభేదాలు, భద్రతాపరమైన సమస్యలు, అనారోగ్య కారణాల వల్ల మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు పేర్కొన్నారు.
"అజ్ఞాతంలో ఉన్న సీపీఐ మావోయిస్టు పార్టీకి చెందిన 37 మంది ప్రభుత్వం ముందు ఆత్మసమర్పణ చేసుకున్నారు. 37 మందిలో ముగ్గురు రాష్ట్ర కమిటీ హోదా ఉన్నవారు ఉన్నారు. కొయ్యల సాంబయ్య అలియాస్ ఆజాద్, నారాయణ అలియాస్ రమేశ్, సోమ్దా అలియాస్ ఎర్ర ఉన్నారు. 37 మందిలో ఇద్దరు మాత్రమే తెలుగువాళ్లు ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్లంతా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారే. ఖమ్మం డివిజనల్ కమిటీకి చెందిన ఏడు మంది వారితోపాటు ఆయుధాలను కూడా తీసుకొచ్చారు. " -శివధర్ రెడ్డి, తెలంగాణ డీజీపీ
పునరావాస ప్యాకేజీ అందిస్తాం : కొయ్యడ సాంబయ్య అలియాస్ ఆజాద్పై రూ.20 లక్షల రివార్డు, అప్పాస్ నారాయణపై రూ.20 లక్షల రివార్డు, లొంగిపోయిన అందరిపై కలిపి రూ.1.41 కోట్ల రివార్డు ఉందని, అది వారికే అందజేస్తామని డీజీపీ తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారికి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న పునరావాస ప్యాకేజీ అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బయటకు ఎంత త్వరగా వస్తే అంత మంచిది : తెలంగాణకు చెందిన 59 మంది మావోయిస్టులు ఇంకా అజ్ఞాతంలో ఉన్నారని, వారిలో ఐదుగురు కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్జీ, ముప్పాళ్ల లక్ష్మణరావు అలియాస్ గణపతి, మల్ల రాజిరెడ్డి అలియాస్ సంగ్రామ్, పాక హనుమంతు అలియాస్ గణేశ్, బడె చొక్కారావు అలియాస్ దామోదర్ ఉన్నట్లు డీజీపీ తెలిపారు.
అజ్ఞాతంలో ఉన్నవారు ఎంత త్వరగా బయటకు వస్తే అంత మంచిదన్నారు. ప్రభుత్వం, రెవెన్యూ అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు, మీడియా ఇలా ఎవరి ద్వారా అయినా మావోయిస్టులు బయటికి రావచ్చని తెలిపారు. మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా పిలుపునిచ్చారని గుర్తు చేశారు.
పోలీసుల ముందుకు వచ్చిన వారికి పూర్తి భద్రత ఉంటుందని, లొంగిపోయిన వారికి ఎలాంటి వేధింపులు ఉండవని హామీ ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. మావోయిస్టు పార్టీని దేవ్జీ లీడ్ చేస్తున్నారని చెప్పేందుకు కచ్చితమైన సమాచారం లేదని, దేవ్జీ, గణపతి కూడా లొంగిపోయేందుకు వస్తే సంతోషిస్తామన్నారు. హిడ్మా లొంగిపోయిన తర్వాత పోలీసులు కాల్చి చంపేశారనేది వాస్తవం కాదన్నారు. గడిచిన 11 నెలల్లో 465 మంది మావోయిస్టులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎదుట లొంగిపోయారని తెలిపారు
మిగతావారు కూడా లొంగిపోండి : మావోయిస్టు పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి ఎవరనేది తమకు ఇంకా తెలియదని కొయ్యడ సాంబయ్య అలియాస్ ఆజాద్ చెప్పారు. పార్టీకి చెప్పిన తర్వాతే లొంగిపోయామని, మిగతా వారు కూడా లొంగిపోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
మావోయిస్టులను కలవరపెడుతున్న వరుస ఎన్కౌంటర్లు, లొంగుబాట్లు - ఆయుధాలు వీడే యోచనలో ముఖ్యనేతలు
మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా, సతీమణి రాజే అంత్యక్రియలు- ఒకే చితిపై దహన సంస్కారాలు