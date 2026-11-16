రామోజీరావు 90వ జయంతి - నివాళులర్పించిన ప్రముఖులు
Leaders Remembering Ramoji Rao : నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు పలువురు ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ మేరకు లెజెండ్ రామోజీరావుతో ఉన్న అనుబంధంపై ఎక్స్ వేదికగా స్మృతులు నెమరవేసుకున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 3:56 PM IST
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, దివంగత రామోజీరావు 90వ జయంతి సందర్భంగా ఆయన్ను స్మరించుకున్నారు. నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. విలువలతో కూడిన వ్యాపారానికి, సమాజహితమే జర్నలిజం అని ఆచరణలో చూపించిన వ్యక్తి, పాత్రికేయానికి చిరునామాగా నిలిచిన మహామనిషి రామోజీరావు అని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు. జయంతి సందర్భంగా రామోజీరావుకు స్మృతికి నివాళులు అర్పించారు. రామోజీరావు పట్టుదల, స్వయంకృషి, క్రమశిక్షణ, చిత్తశుద్ధి, కార్యదీక్ష భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని తెలిపారు. ఈ మేరకు లెజెండ్ రామోజీరావుతో ఉన్న అనుబంధంపై ఎక్స్ వేదికగా స్మృతులు నెమరవేసుకున్నారు.
శ్రీ రామోజీ రావు గారి జయంతి విలువలతో కూడిన వ్యాపారానికి, సమాజహితమే జర్నలిజం అని ఆచరణలో చూపించిన పాత్రికేయానికి చిరునామాగా నిలిచిన మహామనీషి శ్రీ రామోజీ రావు గారి జయంతి సందర్భంగా వారి స్మృతికి నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. వారి పట్టుదల, స్వయంకృషి, క్రమశిక్షణ, చిత్తశుద్ధి, కార్యదీక్ష భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం. సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి మొదలైన శ్రీ రామోజీరావు గారి జీవితం ఈనాడు పత్రికతో పాటు, రామోజీ ఫిలిం సిటీ వంటి మహోన్నత వ్యవస్థల నిర్మాణం ద్వారా ప్రపంచస్థాయికి ఎదిగింది. తెలుగు వారి కీర్తి పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్లిన వారి చిరునామా తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతం.— M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu) November 16, 2026
సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి మొదలైన రామోజీరావు జీవితం, ఈనాడు పత్రికతోపాటు రామోజీ ఫిలిం సిటీ వంటి మహోన్నత వ్యవస్థల నిర్మాణం ద్వారా ప్రపంచస్థాయికి ఎదిగిందని వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు. తెలుగు వారి కీర్తి పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్లిన రామోజీరావు చిరునామా తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతమని స్పష్టం చేశారు.
తెలుగు పత్రికా రంగంలో ఓ కొత్త ఒరవడికి నాంది పలికి.. టీవీ, సినీ రంగాలలోనూ తనదైన ముద్రవేసి.. అపజయం అన్నది ఎరుగని తెలుగు వెలుగు పద్మవిభూషణ్ రామోజీ రావు గారి జయంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు. రాజీ అన్నది ఎరుగని వ్యక్తిత్వంతో, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిజాయితీలనే ఆయుధాలతో వ్యవస్థలకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి మీడియా సంస్థల ద్వారా సమాజంపై అత్యంత ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడు రామోజీ రావు గారు. జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని సేవలను స్మరించుకుందాం!— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 16, 2026
సమాజంపై చెరగని ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడు
తెలుగు పత్రికా రంగానికి కొత్త దిశ చూపి టీవీ, సినీ రంగాల్లోనూ చెరగని ముద్ర వేసిన పద్మవిభూషణ్ రామోజీరావు సేవలు చిరస్మరణీయమని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొనియాడారు. ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. రాజీ అన్నది ఎరుగని వ్యక్తిత్వంతో, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిజాయితీలనే ఆయుధాలుగా చేసుకుని ఎన్నో వ్యవస్థలకు ధైర్యాన్నిచ్చారని గుర్తు చేశారు. మీడియా సంస్థల ద్వారా సమాజంపై చెరగని ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడని ప్రశంసించారు. అపజయం ఎరుగని తెలుగు వెలుగుగా నిలిచిన రామోజీరావు సేవలను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుందామని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
ఈనాడు గ్రూపు సంస్థల అధినేత, పద్మవిభూషణ్ చెరుకూరి రామోజీరావు గారి జయంతి సందర్భంగా అక్షరయోధుడికి ఘననివాళులు అర్పిస్తున్నాను. సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించి స్వయంకృషితో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగిన వ్యక్తి రామోజీరావు గారు. అసాధారణ పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, కష్టపడే గుణం ఆయన సొంతం. మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చారు. చివరిశ్వాస వరకూ ప్రజాశ్రేయస్సు కోసమే పనిచేసిన రామోజీరావు గారి జీవితం మనందరికీ మార్గదర్శకం. తెలుగు వెలుగు రామోజీరావు గారి జయంతి సందర్భంగా వారి సేవలను స్మరించుకుందాం.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 16, 2026
మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు
స్వయంకృషితో సామాన్య స్థాయి నుంచి అసాధారణ శిఖరాలకు ఎదిగి, తెలుగు మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన అక్షరయోధుడు రామోజీరావు అని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ కొనియాడారు. ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. అసాధారణ పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, నిరంతర శ్రమ ఆయన విజయానికి బలమని గుర్తు చేశారు. చివరి శ్వాస వరకు ప్రజాశ్రేయస్సు కోసమే పనిచేసిన మహనీయుడని ప్రశంసించారు. రామోజీరావు జీవితం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని కీర్తించారు. తెలుగు వెలుగు రామోజీరావు సేవలను జయంతి సందర్భంగా స్మరించుకుందామని లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.