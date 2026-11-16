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రామోజీరావు 90వ జయంతి - నివాళులర్పించిన ప్రముఖులు

Leaders Remembering Ramoji Rao : నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు పలువురు ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ మేరకు లెజెండ్ రామోజీరావుతో ఉన్న అనుబంధంపై ఎక్స్ వేదికగా స్మృతులు నెమరవేసుకున్నారు.

Ramoji Rao's Birth Anniversary
రామోజీరావు జయంతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2026 at 3:56 PM IST

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రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, దివంగత రామోజీరావు 90వ జయంతి సందర్భంగా ఆయన్ను స్మరించుకున్నారు. నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. విలువలతో కూడిన వ్యాపారానికి, సమాజహితమే జర్నలిజం అని ఆచరణలో చూపించిన వ్యక్తి, పాత్రికేయానికి చిరునామాగా నిలిచిన మహామనిషి రామోజీరావు అని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు. జయంతి సందర్భంగా రామోజీరావుకు స్మృతికి నివాళులు అర్పించారు. రామోజీరావు పట్టుదల, స్వయంకృషి, క్రమశిక్షణ, చిత్తశుద్ధి, కార్యదీక్ష భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని తెలిపారు. ఈ మేరకు లెజెండ్ రామోజీరావుతో ఉన్న అనుబంధంపై ఎక్స్ వేదికగా స్మృతులు నెమరవేసుకున్నారు.

సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి మొదలైన రామోజీరావు జీవితం, ఈనాడు పత్రికతోపాటు రామోజీ ఫిలిం సిటీ వంటి మహోన్నత వ్యవస్థల నిర్మాణం ద్వారా ప్రపంచస్థాయికి ఎదిగిందని వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు. తెలుగు వారి కీర్తి పతాకాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్లిన రామోజీరావు చిరునామా తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతమని స్పష్టం చేశారు.

సమాజంపై చెరగని ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడు

తెలుగు పత్రికా రంగానికి కొత్త దిశ చూపి టీవీ, సినీ రంగాల్లోనూ చెరగని ముద్ర వేసిన పద్మవిభూషణ్‌ రామోజీరావు సేవలు చిరస్మరణీయమని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొనియాడారు. ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. రాజీ అన్నది ఎరుగని వ్యక్తిత్వంతో, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిజాయితీలనే ఆయుధాలుగా చేసుకుని ఎన్నో వ్యవస్థలకు ధైర్యాన్నిచ్చారని గుర్తు చేశారు. మీడియా సంస్థల ద్వారా సమాజంపై చెరగని ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడని ప్రశంసించారు. అపజయం ఎరుగని తెలుగు వెలుగుగా నిలిచిన రామోజీరావు సేవలను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుందామని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు

స్వయంకృషితో సామాన్య స్థాయి నుంచి అసాధారణ శిఖరాలకు ఎదిగి, తెలుగు మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన అక్షరయోధుడు రామోజీరావు అని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ కొనియాడారు. ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. అసాధారణ పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, నిరంతర శ్రమ ఆయన విజయానికి బలమని గుర్తు చేశారు. చివరి శ్వాస వరకు ప్రజాశ్రేయస్సు కోసమే పనిచేసిన మహనీయుడని ప్రశంసించారు. రామోజీరావు జీవితం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని కీర్తించారు. తెలుగు వెలుగు రామోజీరావు సేవలను జయంతి సందర్భంగా స్మరించుకుందామని లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.

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