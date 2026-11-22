మూలమలుపు వద్ద ఆటో-లారీ ఢీ - ఒకే గ్రామానికి చెందిన నలుగురి దుర్మరణం
Road Accident in Vikarabad Dist: వికారాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే గ్రామానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. పెండ్లిమడుగు నుంచి కేరెల్లికి వెళ్తున్న క్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది.
వికారాబాద్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (ETV Bharat)
Published : November 22, 2026 at 12:01 PM IST
వికారాబాద్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బుగ్గరామేశ్వరం సమీపంలో ఆటో-లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో ఒకే గ్రామానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. మృతులను నాగేశ్తో (ఆటో డ్రైవర్) పాటు మహిళలు చంద్రమ్మ, పార్వతమ్మ, సరితగా గుర్తించారు. పెండ్లిమడుగు నుంచి కేరెల్లికి వెళ్తున్న క్రమంలో బుగ్గరామేశ్వరం సమీపంలోని మలుపు వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనిపై వికారాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.