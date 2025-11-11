ETV Bharat / state

నెల్లూరులో కంటైనర్ లారీ​ బీభత్సం - ముగ్గురు మృతి

అతి వేగంతో రెండు బైక్​లను ఢీకొట్టిన కంటైనర్​ - రోడ్డు పక్కన చిరు వ్యాపారులపైకి దూసుకెళ్లిన వాహనం - ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 3:23 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 5:55 PM IST

Several Died in Accident on National Highway in Nellore: నెల్లూరులో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఎన్టీఆర్‌ నగర్ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై కంటైనర్​ లారీ బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా పలువురికి గాయాలు అయ్యాయి. వివరాల్లోకి వెళ్తే చేపలు, రొయ్యల వ్యర్ధాలతో చెన్నై నుంచి విజయవాడ వైపు వెళ్తున్న కంటైనర్ లారీ అతి వేగం కారణంగా నియంత్రించలేక జాతీయ రహదారి మార్జిన్​లోకి దూసుకుపోయి ముందు వెళ్తున్న రెండు బైక్​లను ఢీ కొట్టింది. ఆ తర్వాత చెట్టును బలంగా గుద్దింది.

రోడ్డు మార్జిన్​లో చిరు వ్యాపారులను తొక్కించుకుంటూ కాలువలోకి దూసుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో రోడ్డు పక్కన మొక్కజొన్న కంకులు అమ్మే వ్యక్తితో పాటు మరో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా వారిని స్థానికులు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతదేహాలను మార్చురికి తరలించారు. మృతుల్లో ఓ తండ్రీకుమారుడు ఉన్నారు. మృతులు ఖాజా నజీమ్ మొహిద్దీన్ (67), షైక్ ముజాహిద్ అలీ (36), వి.సురేష్ (36)గా గుర్తించారు.

నెల్లూరులో కంటైనర్ లారీ​ బీభత్సం - ముగ్గురు మృతి (ETV Bharat)

వీరందరూ నెల్లూరు రూరల్​లోని సిరి గార్డెన్​కు చెందిన వారు. గాయాలైన వారిలో ఎం. మల్లిక, సీహెచ్​. మాలకొండయ్య, అనిల్ అనే వ్యక్తులు ఉన్నారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు తొలగించి రాకపోకలు పునద్దరించారు. జిల్లా ఎస్పీ అజిత్ వేజెండ్ల సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఈ ప్రమాదానికి లారీ అతివేగమే కారణం అని పోలీసులు గుర్తించారు. లారీ ముందు భాగం బలంగా చెట్టుకు తగలడంతో నుజ్జు నుజ్జు అయింది. ఈ ప్రమదంలో ముగ్గురు మృతి చెందడంపై పలువురు విచారం వ్యక్తం చేశారు.

మంత్రి నారాయణ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం: ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందటంపై మంత్రి నారాయణ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదం వార్త తనను తీవ్రంగా కలిచి వేసిందని మంత్రి అన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచన చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని మంత్రి ఆదేశించారు. రోడ్డు ప్రమాదంపై ఏపీ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్, టీడీపీ నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షులు అబ్దుల్ అజీజ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరారు.

Last Updated : November 11, 2025 at 5:55 PM IST

