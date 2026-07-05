కారును ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు - నలుగురు మృతి
చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - కారును ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు; కారులోని నలుగురు మృతి - ప్రమాదంలో మరొకరికి తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు
Road Accident In Nalgonda District (ETV Bharat)
Published : July 5, 2026 at 7:22 AM IST
Road Accident In Nalgonda District : నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు. కారును ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టింది. దీంతో కారులోని నలుగురు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. మృతుల్లో ఇద్దరు మహిళలు, 8 ఏళ్ల బాలుడు, మరొకరు ఉన్నారు. ప్రమాదంలో మరొకరికి తీవ్రగాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు.