మొయినాబాద్​ డ్రగ్స్​ కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం - డీజే క్లింటన్​ను పట్టుకునేందుకు పోలీసుల ముమ్మర వేట

కేసులో మరికొంత మంది పాత్ర ఉన్నట్టు గుర్తించిన అధికారులు - తరచూ డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేస్తున్న క్లింటన్‌ - డీజే క్లింటన్‌ను పట్టుకోవడానికి ముమ్మర వేట కొనసాగిస్తున్న పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 7:23 AM IST

Moinabad Drug Case Update : బీఆర్​ఎస్​ మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి ఫామ్‌హౌస్‌లో డ్రగ్స్‌ పార్టీ, కాల్పుల కేసులో కీలక విషయం బయటపడింది. కేసు విచారిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం గోవాలో డీజేగా పనిచేసే క్లింటన్‌ పాత్రను గుర్తించింది. ఇటీవల అరెస్టయిన జూబ్లిహిల్స్‌కు చెందిన వైద్యుడు కోలా బాలాజీ పటేల్‌కు క్లింటన్‌ ఎండీఎంఏ సరఫరా చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. మరోవైపు పోలీసులు డీజే క్లింటన్‌ను పట్టుకోవడానికి ముమ్మర వేట కొనసాగిస్తున్నారు.

గోవాలో డీజేగా ఉన్న క్లింటన్‌ : మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి ఫామ్‌హౌస్‌లో మాదకద్రవ్యాలు, కాల్పుల కేసులో పోలీసులు లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ కేసులో మరికొంత మంది పాత్ర ఉన్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడుతోంది. గోవాలో డీజేగా ఉన్న క్లింటన్‌ వైద్యుడు బాలాజీకి ఎండీఎంఏ సరఫరా చేస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. బాలాజీ ద్వారా వచ్చిన ఈ ఎండీఎంఏని రోహిత్‌రెడ్డి ఆయన స్నేహితులు గతంలో వాడినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. క్లింటన్‌ తరచూ డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేస్తున్నట్లు తేలడంతో అతన్ని అదుపులోకి తీసుకోవడానికి ఓ బృందం గోవా వెళ్లగా ఇంకా దొరకలేదని తెలుస్తోంది.

16కు చేరుకున్న నిందితుల సంఖ్య : క్లింటన్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ప్రచారం జరిగినా పోలీసులు ధ్రువీకరించలేదు. డీజే క్లింటన్‌తో కలిపితే రోహిత్‌రెడ్డి ఫామ్‌హౌస్‌ కేసు నిందితుల సంఖ్య 16కు చేరింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం 12 మంది పట్టుబడగా మిగిలిన నిందితులు రాకేశ్‌వర్మ, అభిషేక్‌ సింగ్‌ మరొకరు పరారీలో ఉన్నారు. ప్రధాన నిందితులు రోహిత్‌రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్‌రెడ్డి, నమిత్‌ శర్మ ప్రస్తుతం చంచల్‌గూడ జైలులో రిమాండ్‌లో ఉన్నారు.

పార్టీలో రెండు రకాల డ్రగ్స్‌ వినియోగం : డీజే క్లింటన్‌ పంపిన ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్‌ ఎవరు వాడారనే విషయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నెల 14న ఫామ్‌హౌస్‌ లో బయటపడిన పార్టీలో రెండు రకాల డ్రగ్స్‌ వాడినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్థారణకు వచ్చారు. ముందు కొకైన్‌ ఒక్కటే వాడినట్లు భావించారు. కొకైన్‌తో పాటు డీజే క్లింటన్‌ పంపిన ఎండీఎంఏని బాలాజీ తీసుకుని ఫామ్‌హౌస్‌ పార్టీకి పంపినట్లు భావిస్తున్నారు. పోలీసులు సోదాలకు వెళ్లేలోపు ఆరుగురు డ్రగ్స్‌ వాడినప్పటికీ అక్కడ ఒక్క కొకైన్‌ మాత్రమే దొరికింది. రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌రెడ్డి, కౌశిక్‌రవి, అర్జున్‌రెడ్డి నలుగురికీ కొకైన్‌ పాజిటివ్‌ రాగా నమిత్‌ శర్మ నమూనాల్లో యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్, కొకైన్‌ ఉన్నట్లు, టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌ కుమార్‌కు యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్‌ ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో బయటపడింది. వీటి ఆధారంగా పార్టీకి రెండు రకాల డ్రగ్స్‌ వచ్చినట్లు అధికారులు అంచనాకు వచ్చారు.

