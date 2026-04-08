3 నెలల రేషన్తో ప్రజల పరేషాన్ - తెల్లవారుజాము నుంచే దుకాణాల ముందు బారులు
మూడు నెలల రేషన్కు గంటల తరబడి నిరీక్షణ - మండుటెండల్లో క్యూ లైన్లు - సాంకేతికంగా సర్వర్ సమస్యలతో సతమతం - రేషన్ పంపిణీలో పలు సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతున్న లబ్ధిదారులు
Published : April 8, 2026 at 10:46 AM IST
Ration Problems In Telangana : మూడు నెలల రేషన్ పంపిణీ లబ్ధిదారులకు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తోంది. రేషన్ షాపుల వద్ద తెల్లవారుజాము నుంచే భారీగా లైన్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ప్రజలు గంటల తరబడి దిగాలుగా వేచి చూస్తున్నారు. ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ముందస్తు ఏర్పాట్లు కొంత సక్రమంగా లేక క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు తప్పడం లేదు. మంగళవారం పలు రేషన్ దుకాణాలను పరిశీలించినప్పుడు కనిపించిన లోపాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- సనత్నగర్, ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గాల్లోని పలు రేషన్ షాపులు స్టాకు లేదంటూ మూసివేశారు. బియ్యం వచ్చే నెలలో వస్తాయంటూ కొందరు డీలర్లు అవగాహన లేకుండా లబ్ధిదారులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.
- రాత్రి 9.55 నిమిషాలకు ఆటోమేటిగ్గా ఈ-పోస్ మెషిన్ ఆఫ్ అవుతుందని, అప్పటికీ వేచి ఉన్న వారు నిరాశతో వెనతిరగాల్సి వస్తోందని కూకట్పల్లిలోని ఓ డీలర్ చెప్పారు.
- జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని కార్మికనగర్, రహ్మత్నగర్, బోరబండ, యూసుఫ్ గూడ ప్రాంతాల్లోని రేషన్ షాపుల వద్ద భారీ సంఖ్యలో జనాలు బారులు తీరారు.
- పటాన్చెరులో కొన్ని రేషన్ షాపులు పగలు మూసేసి, రాత్రి కొద్ది సమయం పాటు మాత్రమే బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారని కార్డుదారులు చెబుతున్నారు.
ఎండలో నిల్చోలేక : క్యూలో గంటల సేపు నిల్చొని ఉండలేక బియ్యం సంచులు, చెప్పులను లైన్లలో ఉంచుతున్నారు. సర్వర్ సమస్యలకు తోడు కొన్నిచోట్ల స్టాక్ అయిపోతే మళ్లీ బియ్యం వచ్చేందుకు కనీసం ఒక రోజు సమయం పట్టడం వల్ల ఇంకా ఆలస్యమవుతోంది.
కొన్నిచోట్ల టోకెన్లు ఇస్తూ : క్యూలైన్లు నియంత్రించలేక కొందరు డీలర్లు టోకెన్ల జారీ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. టోకెన్లు ఇచ్చి వరుస సంఖ్య ఆధారంగా బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు.
ఇలా చేస్తే ప్రజలకు చాలా వరకు మేలు :
- సాంకేతికంగా సర్వర్ సమస్యలు లేకుండా చూడాలి.
- రాత్రి 9.55కు ఈపోస్ యంత్రం ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోకుండా మరింత సమయం పెంచాలి.
- మూడుసార్లు బయోమెట్రిక్తో ఏర్పడుతున్న ఇబ్బందులను సరి చేయాలి.
- స్టాకు కొరత లేకుండా సరఫరా ఉంచాలి.
- నెలాఖరు వరకు పంపిణీ ఉంటుందని విస్తృత ప్రచారం ప్రజల్లో కల్పించాలి.
- అధికారులు ప్రతిరోజు తనిఖీలతో పంపిణీ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించాలి.
ఎందుకు ఇలా ఆలస్యం జరగుతుంది?
- బయోమెట్రిక్, బియ్యం తూకం ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి ఒక్కో వ్యక్తికి 15 నుంచి 20 నిమిషాల సమయం పడుతోంది.
- వృద్ధులకు బయోమెట్రిక్ తీసుకోకపోవడంతో మూడుసార్లు ఐరిస్ స్కాన్ తీసి బియ్యం ఇవ్వాల్సి వస్తోంది.
- సర్వర్ మొరాయించడంతో ఒక్కోసారి మరింత ఎక్కువ సమయం అవసరం అవుతోంది.
- ఒక్కో రేషన్ దుకాణంలో రోజుకు 30 నుంచి 40 మందికి మించి బియ్యం పంపిణీ చేసే పరిస్థితి కనబడటం లేదు.
- చౌక ధరల దుకాణాలు చాలా వరకు ఒకటి లేదా రెండు గదుల్లోనే ఇరుకుగా ఉన్నాయి. ఎక్కువ మొత్తం బియ్యం నిల్వ ఉంచుకునే అవకాశం కూడా లేదు. దీంతో స్టాకు అయిపోయినప్పుడల్లా మళ్లీ వచ్చేవరకు షాపును మూసేస్తున్నారు.
- ఏప్రిల్ నెల మొత్తం రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించినా, కార్డుదారులు సాధ్యమైనంత త్వరగా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దుకాణాల వద్ద పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరుతున్నారు.
- బియ్యం తమకు అందక ముందే అయిపోతాయనే ఆందోళన చాలాచోట్ల లబ్ధిదారుల్లో కనిపిస్తోంది. దీంతో ఎండలో సైతం వేచి ఉంటున్నామని చెబుతున్నారు.
- హైదరాబాద్ పరిధిలో రేషన్ కార్డులు: 15.82 లక్షలు
- లబ్ధిదారుల సంఖ్య: 58.12 లక్షలు
- వీరికి పంపిణీ చేయాల్సిన రేషన్ బియ్యం: 14,423 మెట్రిక్ టన్నులు(మూడు నెలలకు)
- చౌక ధరల దుకాణాల(రేషన్ షాపులు) సంఖ్య: 1567
తెలంగాణ పౌర సరఫరాల శాఖ మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకేసారి ఇస్తుండటంతో ప్రజల్లో పలు ప్రశ్నలు తలెత్తడంతో పాటు రేషన్ దుకాణాలకు పోటెత్తుతున్నారు. చాలా చోట్ల గంటల కొద్దీ నిరీక్షించి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటంతో అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
