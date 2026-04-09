రేషన్ దుకాణాల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు - మూడు నెలల బియ్యంపై లబ్ధిదారుల్లో భయంభయం
3 నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేపడుతోన్న ప్రభుత్వం - బియ్యం చౌకధరల దుకాణాల్లో నిల్వ చేసుకునే సౌకర్యం లేకపోవడంతో సమస్యలు - తొలి విడత కోటా అయిపోవడంతో నో స్టాక్ బోర్డులు
Published : April 9, 2026 at 4:53 PM IST
Three Months Ration Problems In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3 నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేపడుతోన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే రేషన్ బియ్యం పంపిణీకి అనుగుణంగా బియ్యం సరఫరా ఉండటం లేదని లబ్ధిదారులు, డీలర్లు అంటున్నారు. 3 నెలల కాలానికి సంబంధించిన బియ్యం చౌకధరల దుకాణాల్లో నిల్వ చేసుకునే సౌకర్యం లేకపోవడం ఒక కారణం కా,గా మరోవైపు రేషన్ దుకాణంలో నిండుకున్న నిల్వల స్థానంలో కొత్త కోటా విడుదల చేసే అవకాశం లేకపోవడంతో దుకాణాల ముందు నో స్టాక్ బోర్డ్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి తతెత్తుతోందని డీలర్లు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేస్తున్నారు.
రేషన్ దుకాణాల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డు : -
- కరీంనగర్ జిల్లాలో 566 రేషన్ దుకాణాలుండగా 3 నెలల కాలానికి 17,000 టన్నుల బియ్యం రవాణా చేయాల్సి ఉంది. జిల్లా పౌరసరఫరాల సంస్థ ఇప్పటికే 11,000 టన్నుల బియ్యం రవాణా చేసింది. జిల్లాలో 65 శాతం బియ్యం రవాణా పూర్తైంది.
- ఈ రేషన్ బియ్యం వచ్చిన వెంటనే లబ్ధిదారులు పెద్ద ఎత్తున ఎగబడుతున్నారు. 3 నెలల కాలానికి బియ్యం ఏకకాలంలో తూకం వేసి ఇస్తుండటంతో కొద్దిసేపటికే నిల్వలు నిండుకుంటున్నాయి.
- నిండుకున్న బియ్యం స్థానంలో కొత్తవి తీసుకురావడానికి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని అంటున్నారు.
- ప్రస్తుతం ఉన్న వాహనాలు, అదే హమాలీ కార్మికులతో 3 నెలల బియ్యం రవాణా చేయాల్సి వస్తోందని, దీంతో వారు ఏబీసీడీ ఇలా చౌకధరల దుకాణాలను వర్గీకరించి రోజుకో ప్రాంతానికి సరఫరా చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇలా చేస్తుండటంతో ముందుగా రేషన్ బియ్యం నిల్వలు నిండుకున్న దుకాణాలకు 3 రోజులు అవుతున్నా రావడం లేదని తెలుస్తోంది. దీంతో లబ్ధిదారులు ఆ రేషన్ దుకాణాల వద్దకు వచ్చి నో స్టాక్ బోర్డు చూసి వెనుదిరుగుతున్నారని సమాచారం.
నో స్టాక్ బోర్డులు : చౌకధరల దుకాణాలు అద్దెకు తీసుకునే సమయంలో వారి కోటా సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా దుకాణాలను అద్దెకు తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వం 3 నెలల కాలానికి బియ్యం ఏకకాలంలో పంపిణీ చేపడుతుండటంతో రేషన్ దుకాణాలు సరిపోవడం లేదని అంటున్నారు. నిల్వ సామర్థ్యం తక్కువగా ఉండటంతో 3 నెలల బియ్యం నిల్వ చేయలేకపోతున్నారని అన్నారు. దీంతో పాటు రేషన్ బియ్యం నిండుకోవడంతోనే నో స్టాక్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
3 నెలల రేషన్తో ప్రజల పరేషాన్ - తెల్లవారుజాము నుంచే దుకాణాల ముందు బారులు