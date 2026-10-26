ఆదుకుంటారని వస్తే అవకాశంగా తీసుకుంటున్నారు! - స్టేషన్కు వచ్చే మహిళలతో వివాహేతర బంధాలు
హైదరాబాద్లో స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన మహిళల బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకొని పలువురు ఇన్స్పెక్టర్లు వారికి దగ్గరై, వివాహేతర సంబంధాలు నెరుపుతున్నారు. దీంతో ఇలాంటి వారిపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించారు. పలువురిపై వేటు వేశారు.
Published : October 26, 2026 at 12:04 PM IST
Inspectors Extramarital Affairs in Hyderabad : రాజధాని నగరంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సిన ఓ ఇన్స్పెక్టర్ హద్దులు దాటాడు. ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఠాణాకు వచ్చిన ఓ మహిళా బాధితురాలి బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకొని దగ్గరయ్యాడు. మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను లోబర్చుకున్నాడు. బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సదరు ఇన్స్పెక్టర్కు స్వలింగ సంపర్కులతోనూ సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలడంతో సస్పెండ్ చేశారు.
నగరంలోనే మరో ఇన్స్పెక్టర్ కూడా ఫిర్యాదు కోసం వచ్చిన మహిళ ఫోన్ నంబర్ను సేకరించి, ఆమెతో ఛాటింగ్ చేశాడు. బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఇతనిపైనా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇలా పలువురు ఇన్స్పెక్టర్లు, ఎస్సైల ప్రవర్తన సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొందరు అప్రమత్తమై, తమ ప్రవర్తనను సరిదిద్దుకుంటామని, మరో అవకాశం ఇవ్వాలని మొరపెట్టుకుంటున్నట్లు సైబరాబాద్కు చెందిన ఒక పోలీస్ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.
తప్పటడుగులు వేయొద్దని దిశానిర్దేశం
రాజధానిలో కొందరు పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది వైఖరి పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీస్తోంది. పలువురు సిబ్బంది స్టేషన్కు వచ్చే మహిళా బాధితుల నిస్సహాయతను ఆసరాగా చేసుకొని అవకాశంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఆదుకుంటామని నమ్మించి, మాయమాటలతో లోబర్చుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అమ్మాయిల ఫొటోలను ఉపయోగించి హనీ ట్రాప్నకు పాల్పడిన పవన్ కుమార్ అనే వ్యక్తి బాధితుల్లో 12 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు, ఇద్దరు అడిషనల్ డీసీపీలు ఉండటం గమనార్హం. వీరిలో ఎంతమంది ఆ మోసగాడి బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బులు జమ చేశారనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
నగరంలోని మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఇలాంటి వరుస ఘటనలు వెలుగు చూడటంతో పోలీస్ బాస్లు అప్రమత్తమయ్యారు. వివాహేతర సంబంధాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పలువురు ఏసీపీలు, ఇన్స్పెక్టర్లు, ఎస్సైలను పిలిపించి, వారికి ప్రవర్తనను సరిదిద్దుకునేలా దిశానిర్దేశం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఎక్కువ మంది సస్పెన్షన్కు అదే కారణం
గతంలో సిబ్బంది పనితీరు, ప్రజలతో సంబంధాలు, శాంతి భద్రతల నిర్వహణ, తదితర అంశాల ప్రామాణికంగా పోస్టింగ్లు ఇచ్చేవాళ్లమని ఓ సీనియర్ పోలీస్ అధికారి తెలిపారు. కానీ ఇప్పుడు అతనికి చిన్న ఇల్లు ఏమైనా ఉందా? లేదా వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయా? అనే విషయాలను కూడా ఆరా తీయాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని సదరు అధికారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాది రాజధానిలో 10 మంది ఇన్స్పెక్టర్లపై వేటు పడింది. అయితే వీరిలో ఆరుగురు కేవలం వివాహేతర సంబంధాల కారణంగానే సస్పెన్షన్కు గురవ్వడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
మచ్చుకు కొన్ని
- నగరంలోని ఒక కీలకమైన ఠాణాకు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ను నియమించడానికి ఉన్నతాధికారులు నెల రోజులకు పైగా సమయం తీసుకున్నారు. తొలుత ఇద్దరు అధికారులను సమర్థులుగా గుర్తించి, ఒకరిని అక్కడికి బదిలీ చేయాలని భావించారు. కానీ ఆ ఇద్దరిలో ఒకరికి చిన్న ఇల్లు ఉందని తెలియడంతో ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది.
- బెల్టు షాపులు అధికంగా ఉండే ఓ ఏరియాలో మద్యం అమ్మే మహిళతో ఒక ఎస్సై వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నట్లు ఇటీవల ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. విచారణలోనూ అది నిజమేనని తేలడంతో అధికారులు అతనిపై తదుపరి చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
అమ్మాయి కాదని తెలిసినా అడు'గే'శారు! - ఇంతకీ ఆ పోలీసు అధికారులు ఎవరు?