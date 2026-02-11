ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్‌ల బదిలీ - సింగరేణి సీఎండీగా జ్యోతి బుద్ధప్రకాశ్

తెలంగాణలో పలువురు ఐఏఎస్​లను బదిలీ చేస్తూ సీఎస్ ఉత్తర్వులు - పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్‌గా దివ్యకు అదనపు బాధ్యతలు - పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా రఘురామ్‌ శర్మ నియామకం

Singareni CMD Jyoti Buddha Prakash
IAS OFFICERS TRANSFERS
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 9:24 AM IST

IAS Officers Transfers in Telangana : తెలంగాణలో పది మంది ఐఏఎస్‌లను బదిలీ చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఆయా వివరాలను ప్రజా సంబంధాల శాఖ వెల్లడించింది. బదిలీ అయిన ఐఏఎస్​లు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • సింగరేణి సీఎండీగా జ్యోతి బుద్ధప్రకాశ్
  • ఎస్సీ అభివృద్ధిశాఖ ప్రత్యేక సీఎస్‌గా సవ్యసాచి ఘోష్‌
  • గిరిజన సంక్షేమ ప్రత్యేక సీఎస్‌గా కొనసాగనున్న సవ్యసాచి ఘోష్‌
  • ప్రణాళికశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శిగా సందీప్‌కుమార్ సుల్తానియాకు అదనపు బాధ్యతలు
  • పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్‌గా దివ్యకు అదనపు బాధ్యతలు
  • ప్రజావాణి రాష్ట్ర నోడల్ అధికారిగా కాత్యాయనీ దేవి
  • రాష్ట్ర ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్ జేఎండీగా కాత్యాయనీ దేవికి అదనపు బాధ్యతలు
  • జలమండలి జేఎండీగా మయాంక్ మిట్టల్
  • పరిశ్రమలశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా రఘురామ్‌ శర్మ
  • మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ఓఎస్‌డీగా అదనపు బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్న రఘురామ్‌ శర్మ
Singareni CMD Jyoti Buddha Prakash
ఐఏఎస్​ బదిలీల వివరాలు (ETV Bharat)

