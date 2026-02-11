రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ల బదిలీ - సింగరేణి సీఎండీగా జ్యోతి బుద్ధప్రకాశ్
తెలంగాణలో పలువురు ఐఏఎస్లను బదిలీ చేస్తూ సీఎస్ ఉత్తర్వులు - పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్గా దివ్యకు అదనపు బాధ్యతలు - పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా రఘురామ్ శర్మ నియామకం
IAS OFFICERS TRANSFERS (ETV Bharat)
Published : February 11, 2026 at 9:24 AM IST
IAS Officers Transfers in Telangana : తెలంగాణలో పది మంది ఐఏఎస్లను బదిలీ చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఆయా వివరాలను ప్రజా సంబంధాల శాఖ వెల్లడించింది. బదిలీ అయిన ఐఏఎస్లు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- సింగరేణి సీఎండీగా జ్యోతి బుద్ధప్రకాశ్
- ఎస్సీ అభివృద్ధిశాఖ ప్రత్యేక సీఎస్గా సవ్యసాచి ఘోష్
- గిరిజన సంక్షేమ ప్రత్యేక సీఎస్గా కొనసాగనున్న సవ్యసాచి ఘోష్
- ప్రణాళికశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శిగా సందీప్కుమార్ సుల్తానియాకు అదనపు బాధ్యతలు
- పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్గా దివ్యకు అదనపు బాధ్యతలు
- ప్రజావాణి రాష్ట్ర నోడల్ అధికారిగా కాత్యాయనీ దేవి
- రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ జేఎండీగా కాత్యాయనీ దేవికి అదనపు బాధ్యతలు
- జలమండలి జేఎండీగా మయాంక్ మిట్టల్
- పరిశ్రమలశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా రఘురామ్ శర్మ
- మంత్రి శ్రీధర్బాబు ఓఎస్డీగా అదనపు బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్న రఘురామ్ శర్మ