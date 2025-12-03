మీరు ఎక్కాల్సిన ప్లైట్ క్యాన్సిల్ అయిందేమో? - ఓసారి చెక్ చేసుకోండి!
మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ మొరాయిస్తుండటంతో చెక్-ఇన్ వ్యవస్థల్లో తీవ్ర సమస్యలు - ఇండిగో, స్పైస్జెట్, ఎయిర్ ఇండియాతో పలు సంస్థల విమాన సర్వీసులపై ఎఫెక్ట్ - శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు
Published : December 3, 2025 at 2:56 PM IST
Several Flights Cancelled at Shamshabad Airport : శంషాబాద్ సహా దేశంలోని పలు ఎయిర్పోర్టుల్లో విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. పలు విమానాశ్రయాల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ మొరాయిస్తుండటంతో చెక్-ఇన్ వ్యవస్థల్లో తీవ్ర సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. దీని ఫలితంగా విమాన సర్వీసుల్లో జాప్యం నెలకొంది.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో పలు విమానాల రాకపోకలు ఆలస్యమవుతున్నాయి. దీంతో శబరిమల వెళ్లాల్సిన అయ్యప్ప భక్తులు విమానాశ్రయంలోనే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో భజన చేస్తూ తమ నిరసనను తెలియజేశారు. మరోవైపు ఇక్కడి నుంచి దిల్లీ, బెంగళూరు, గోవా, కోల్కతా, మదురై, భువనేశ్వర్ వెళ్లాల్సిన కొన్ని విమానాలు రద్దయ్యాయి. గోవా, అహ్మదాబాద్, మదురై, బెంగళూరు, దిల్లీ, భువనేశ్వర్, చెన్నై నుంచి శంషాబాద్కు రావాల్సిన విమానాలు కూడా రద్దయినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. నిర్వహణ కారణాల వల్ల ఈ విమాన సర్వీసులు రద్దయినట్లు పలు ఎయిర్లైన్ సంస్థలు వెల్లడించాయి.
ఇవన్నీ రద్దు చేశారు : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వెళ్లాల్సిన 7, రావాల్సిన 12 విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశారు. విశాఖపట్నం, గోవా, అహ్మదాబాద్, దిల్లీ, బెంగళూరు, మధురై, చెన్నై, భువనేశ్వర్, హుబ్లీ, భోపాల్ నుంచి రావాల్సిన విమానాలు రద్దు చేశారు. దిల్లీ, బెంగళూర్, భువనేశ్వర్, హుబ్లీ, భోపాల్ వెళ్లాల్సిన విమానాలను రద్దు చేశారు. ఎయిర్ లైన్స్ ఆపరేషనల్ ఇష్యూస్ కారణంగా ఇండిగో విమానాలను రద్దు చేసినట్లు శంషాబాద్ విమానాశ్రయ ప్రతినిధులు తెలిపారు. మంగళవారం కూడా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి రావాల్సిన 5 విమానాలు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్లాల్సిన 9 విమానాలు రద్దయ్యాయి. పలు విమానాల రాకపోకలు సైతం ఇంకా ఆలస్యమవుతున్నాయి.
చెక్ ఇన్ సిస్టమ్స్లో సమస్యల వల్లే : చెక్-ఇన్ సిస్టమ్స్లో టెక్నికల్ సమస్యల కారణంగానే విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం కలిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సేవలకు ఆటంకం కలిగిందని, దీంతో ఎయిర్పోర్టుల వద్ద ఐటీ సర్వీసులు, చెక్ ఇన్ సిస్టమ్స్ సేవలు పనిచేయడం లేదని తమకు సమాచారం అందినట్లు ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య కారణంగా విమానాశ్రయాల్లో సిబ్బంది చెక్-ఇన్, బోర్డింగ్ ప్రక్రియలను మాన్యువల్గానే చేస్తున్నారు. ఫలితంగా విమాన సర్వీసులు చాలా ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
ఇండిగో, స్పైస్జెట్, ఆకాశ ఎయిర్, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ సంస్థల సర్వీసులపై ఈ ఎఫెక్ట్ పడింది. అయితే, దీనిపై అటు మైక్రోసాఫ్ట్ గానీ, ఎయిర్లైన్ల నుంచి గానీ ఎలాంటి స్పందన బయటకు రాలేదు. కొన్ని విమానాశ్రయాల్లో మంగళవారం రాత్రి నుంచే ఈ సమస్య తలెత్తినట్లు సమాచారం.
GNSS మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు : కొద్ది రోజుల క్రితం దిల్లీ సహా పలు విమానాశ్రయాల్లో టెక్నికల్ గ్లిట్చ్ కారణంగా వందల సంఖ్యలో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. దానికి జీపీఎస్ స్పూఫింగ్ కారణమని కేంద్ర ప్రభుత్వం ధ్రువీకరించింది. గ్లోబల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ (GNSS) మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగినట్లు పార్లమెంట్లో ప్రకటించింది. నావిగేషన్ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసి నకిలీ జీపీఎస్ ద్వారా విమానాలను దారి మళ్లించే ప్రక్రియను జీపీఎస్ సిగ్నల్ స్పూఫింగ్గా చెబుతారు.
