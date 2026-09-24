ఏపీలో భారీ వర్షాలు - పలు విమానాలు రద్దు, మరికొన్ని దారి మళ్లింపు
రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల ప్రభావంతో అధికారులు పలు విమానాలను దారి మళ్లించారు. ఈ క్రమంలోనే పలు విమానాలు రద్దు చేశారు. ప్రయాణికులు విమాన వివరాలు ముందుగానే చెక్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 11:39 AM IST
AP Rain Effect in Flight Services : ఏపీలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు విమానాలను దారి మళ్లించారు. విశాఖ నుంచి విజయవాడ వెళ్లాల్సిన ఇండిగో విమానాన్ని శంషాబాద్కు, హైదరాబాద్ నుంచి రాజమహేంద్రవరం వెళ్లాల్సిన స్టార్ ఎయిర్లైన్స్ విమానాన్ని బెంగళూరుకు మళ్లించారు. వాతావరణం అనుకూలించకపోవడం వల్ల పలు విమానాలను రద్దు చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు ముందుగానే విమాన వివరాలు చెక్ చేసుకోవాలని ఎయిర్పోర్టు అధికారులు సూచన చేశారు.
మరోవైపు బుధవారం రాత్రి భారీ వర్షాల కారణంగా భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కావాల్సిన విమానాన్ని దారి మళ్లించి నాగపూర్లో ల్యాండ్ చేశారు. విజయవాడ నుంచి భోగాపురం బయల్దేరిన ఈ విమానంలో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఉన్నారు. ఈ ఫ్లైట్ 9:40 గంటలకు భోగాపురానికి చేరుకోవాల్సి ఉంది. అయితే భారీ వర్షాల కారణంగా సిగ్నల్ వ్యవస్థ పనిచేయకపోవడంతో ల్యాండింగ్ సాధ్యం కాకపోవడంతో నాగ్పూర్కు మళ్లించారు.
సుమారు 2 గంటల తర్వాత విమానం నాగపూర్లో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు గంటల పాటు తోటి ప్రయాణికులతో పాటు తామూ ఎంతో ఆందోళనకు లోనయ్యామని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఫ్లైట్ నాగపూర్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్లి, అక్కడి నుంచి నేరుగా భోగాపురం చేరుకుంది.