మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ - పలు విమాన సర్వీసులు రద్దు
'మెుంథా' తుపాను దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో పలు విమానాలు రద్దు - విజయవాడ, విశాఖ నుంచి వెళ్లే ఎయిరిండియా, ఇండిగో సర్వీసులు రద్దు
Published : October 27, 2025 at 8:02 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 8:24 PM IST
Several Flights Cancelled due to Cyclone Mentha in AP: 'మెుంథా' తుపాను తీరం దిశగా చురుగ్గా కదులుతోంది. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ఇప్పటికే దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు రైళ్లను రద్దు చేయగా తాజాగా పలు విమాన సర్వీసులు కూడా రద్దయ్యాయి. విజయవాడ, విశాఖ విమానాశ్రయాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించే ఎయిరిండియా, ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. విజయవాడ - దిల్లీ వెళ్లే విమానాలు మినహా మిగిలిన ఎయిరిండియా సర్వీసులను రద్దు చేశారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే ప్రయాణికులకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు ఎయిరిండియా తెలిపింది.
రద్దయిన విమానాల వివరాలు:
- IX 2819: విశాఖపట్నం-విజయవాడ
- IX-2862: విజయవాడ-హైదరాబాద్
- IX-2875: విజయవాడ- బెంగళూరు
- IX-976: షార్జా- విజయవాడ
- IX-975: విజయవాడ - షార్జా
- IX2743: హైదరాబాద్- విజయవాడ
- I X-2743: విజయవాడ- విశాఖపట్నం
పరిస్ధితులకు అనుగుణంగా బస్సులు: తుఫాను దృష్ట్యా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అప్రమత్తమైంది. వేగంగా ఈదురు గాలులు, భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అన్ని జిల్లాల అధికారులతో ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు ఎండీ దిశానిర్దేశం చేశారు. పరిస్ధితులకు అనుగుణంగా బస్సులు నడపాలని ఆదేశించారు. ఎక్కడా ప్రమాదాలకు తావివ్వకుండా బస్సులు నడపాలని ప్రయాణికుల రద్దీ మేరకు మాత్రమే దూరప్రాంత బస్సులు నడపాలని సూచించారు.
రద్దీ లేని ప్రాంతాలకు అవసరమైతే సర్వీసులు నిలిపివేయాలని ఎండీ సూచించారు. వంతెనలు, రోడ్లపై వాగులు, ప్రవహించే ప్రాంతాలకు బస్సులు నిలిపివేయాలని నిర్దేశించారు. ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు బస్సులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారుల వినతి మేరకు వెంటనే బస్సులు ఏర్పాటు చేయాలని అలానే బస్టాండ్లలో ప్రయాణికులకు అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించాలని ఎండీ నిర్దేశించారు.
Trains Cancelled due to Cyclone: మొంథా తుపాను దృష్ట్యా 70 రైళ్లను రద్దు చేసింది. అలానే తెలంగాణ, చెన్నై నుంచి బయలుదేరి ఏపీ మీదుగా వెళ్లే పలు రైళ్లను కూడా రద్దు చేసింది. ఈ క్రమంలో విజయవాడ డివిజన్ మీదుగా నడిచే రైళ్లను దక్షిణమధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది. రేపు (మంగళవారం), ఎల్లుండి (బుధవారం) బయలుదేరే పలు ప్యాసింజర్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు రద్దయ్యాయి. రాజమండ్రి, నిడదవోలు, గుంటూరు, కాకినాడ నుంచి బయలుదేరేవి, తెనాలి, మార్కాపురం, మచిలీపట్నం, నర్సాపురం నుంచి బయలుదేరేవి, విశాఖ, ఒంగోలు, భీమవరం, మాచర్ల నుంచి బయలుదేరే రైళ్లు రద్దు చేశారు. రైళ్ల గురించిన సమాచారాన్ని ప్రయాణికుల మొబైల్కు సందేశాలు ద్వారా పంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
విద్యుత్ శాఖ అప్రమత్తం: తుపాను ముంచుకొస్తున్న నేపథ్యంలో విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో ఉన్న జిల్లాల్లో క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశామని సంస్థ సీఎండీ పృథ్వీతేజ్ తెలిపారు. తుపాను ప్రభావం తక్కువగా ఉన్న జిల్లాల నుంచి ముందుగానే సిబ్బందిని రప్పించి ఆయా ప్రాంతాల్లో సన్నద్ధంగా ఉంచామని వెల్లడించారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ అందుకు అణుగుణంగా చర్యలు చేపడుతున్నామని సీఎండీ పృథ్వీతేజ్ తెలిపారు.
