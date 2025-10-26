ETV Bharat / state

తారలు మెచ్చిన ఊరు - ఏఎన్‌ఆర్‌ నుంచి రామ్‌చరణ్‌ వరకూ అక్కడే షూటింగ్​లు

సినీ పరిశ్రమ అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్న దోసకాయలపల్లి - వందలాది సినిమాలు చిత్రీకరించిన గ్రామంగా ప్రసిద్ధి

Several Films Shoots in Dosakayapalli Village
Several Films Shoots in Dosakayapalli Village (Eenadu)


By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Several Films Shoot in Dosakayapalli Village At East Godavari: ఆనాటి తరం నుంచి ఈనాటి తరం వరకు తరగని సినీ పరిశ్రమ అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకుంది దోసకాయలపల్లి. రాజమహేంద్రవరానికి సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో కోరుకొండ మండలంలో ఈ గ్రామం ఉంది. ఆనాటి ఏఎన్‌ఆర్‌ నుంచి నేటి రామ్‌చరణ్‌ వరకూ సినిమా షూటింగుల్లో పాల్గొనేందుకు ఈ పల్లెకు వచ్చినవారే. ఇక్కడ వందల సంఖ్యలో సినిమాలు తీశారు. తూర్పున అందునా ఇక్కడ సినిమాలో ఒక్క షాట్‌ అయినా తీస్తే ఆ సినిమా విజయవంతం అవుతుందని ఇప్పటికీ సినీ పరిశ్రమలో అది ఒక సెంటెమెంట్‌గా మారింది.

ప్రధాన కారణాలివే: అందమైన ప్రదేశాలు చిత్రీకరణకు అనుకూలంగా ఉండటంతో ఇక్కడకు తరచూ వస్తుంటారు. సమీపంలోని మండువా లోగిళ్లు సంప్రదాయానికి నిదర్శనం. గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న సినిమాల్లో ఇవి చక్కగా కనిపిస్తుంటాయి. వరసగా గుమ్మాలు, మధ్యలో వర్షం నీరు పడేలా మండువా, అందమైన పెరడు, ఇంటి ముంగిట్లో నగిషీలు చెక్కిన సింహద్వారాలు అందరి దృష్టిని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి.

నాటి నుంచి నేటి వరకూ: ఇక్కడ సినిమాలు తీయడానికి ప్రధాన కారణం పూర్వకాలం నాటి కట్టడాలు, షూటింగ్‌లకు నిలయంగా భవనాలు, ఇళ్లు, రహదారులు, మండువా లోగిళ్లు ఎంతో ఆకట్టుకుంటాయి. సినిమాలు తీయడానికి గ్రామస్థుల సహకారం చాలా బాగుంటుంది. దేవత, మేఘసందేశం, దేవదాసు, మర్యాద రామన్న, బెండు అప్పారావు, వంశోద్ధారకుడు, శంకరాభరణం వంటి ఎన్నో చిత్రాలు ఇక్కడ తీసినవే. మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రం మన ఊరు పాండవులు, మొన్న రాంచరణ్‌ గేమ్‌ఛేంజర్‌ చిత్రాల్లోని సన్నివేశాలు ఇక్కడివే కావడం గమనార్హం. ఇలా 100కు పైగా సినిమాలను ఇక్కడే తీశారు.

50కి పైగా సినిమాల చిత్రీకరణ: గ్రామంలో పాత తరం నాటి మునసబు వారి ఇల్లు చిత్రీకరణకు ఎక్కువుగా వాడేవారు. ఈ ఒక్క ఇంట్లోనే 50కి పైగా సినిమాలు తీయడం ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు. పలు హిందీ సినిమాలు కూడా తీశారు. బయటికి పాత తరం నాటి ఇల్లుగా, లోపలికి వెళ్లి చూస్తే ఆనాటి మండువా ఇల్లు ఆకారంతో సుందరంగా తీర్చిదిద్ది ఉండటంతో సినిమాలు తీసేందుకు మక్కువ చూపుతున్నారు. ఈ ఇల్లు, నంది బొమ్మ సెంటరు, ఉన్నత పాఠశాల, గ్రంథాలయం పలు చిత్రాల్లో కనిపిస్తాయి.

గ్రామ మునసబు నటీనటులు, చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన వారిని ఎంతో ఆదరించేవారట. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, మురళీమోహన్, శోభన్‌బాబు, కృష్ణంరాజు, జయప్రద, జయసుధ ఇలా దాదాపుగా సినీ పరిశ్రమకు చెందిన నటీనటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారు. వీరికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసేవారు.

రండి - రండి ఓ మూవీ తీసేద్దాం - సినిమా షూటింగ్​లకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్​గా కోనసీమ

సినిమా షూటింగ్​లకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్​ కాకినాడ తీరం

