మంచిర్యాల జిల్లాలో ఈదురు గాలుల బీభత్సం - ధాన్యం కాపాడే క్రమంలో రేకుల షెడ్డు కూలి నలుగురు రైతులు మృతి
మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో విషాదం - ఈదురు గాలుల బీభత్సానికి రేకుల షెడ్డు కూలి నలుగురు రైతులు మృతి - ఒక్కసారిగా రేకుల షెడ్డు కుప్పకూలి వెంకటేశ్, అభిరామ్, లచ్చన్న, నాగరాజు మృతి
Published : May 6, 2026 at 7:10 AM IST
Four Farmers Died In Mancherial District : మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈదురు గాలుల బీభత్సానికి రేకుల షెడ్డు కూలి నలుగురు రైతులు మృతి చెందారు. ధాన్యం పంటను కాపాడుకునే క్రమంలో ఒక్కసారిగా రేకుల షెడ్డు కుప్పకూలి వెంకటేశ్, అభిరామ్, లచ్చన్న, నాగరాజు మృత్యువాత పడ్డారు. ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా మరో నలుగురికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. అనంతరం క్షతగాత్రులను లక్షెట్టిపేట, కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. భారీ ఈదురు గాలులకు పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగి పడ్డాయి.