శ్రీరామ్సాగర్ వద్ద తీవ్ర విషాదం - ఈతకు వెళ్లి ముగ్గురు యువకులు మృతి
ముప్కాల్ వద్ద ఎస్ఆర్ఎస్పీలోకి ఈతకు వెళ్లిన నలుగురు యువకులు - ఎస్ఆర్ఎస్పీ జలాశయంలో మునిగి ముగ్గురు యువకులు మృతి -జలాశయంలోనుంచి ముగ్గురు మృతదేహాలు వెలికితీసిన స్థానికులు
Published : July 26, 2026 at 7:28 PM IST
Four Died in Sriram Sagar Reservoir : ఈత సరదా యువకుల ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. ఓవైపు ఈతపై సరైన ప్రావీణ్యం లేకపోవడం, మరోవైపు జలాశయాల లోతుపై అంచనా లేమి, పర్యవేక్షణ కొరవడటం, హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం మిగులుతోంది. రాష్ట్రంలో నిత్యం ఏదో చోట జరుగుతున్న ఈ విషాద ఘటనలు ఆందోళనను కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా ఈతకు వెళ్లి ముగ్గురు యువకులు మృత్యువాతపడ్డారు. ఈ విషాద ఘటన నిజామాబాద్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
శ్రీరాంసాగర్లో మునిగి ముగ్గురు మృత్యువాత : శ్రీరామ్సాగర్ జలాశయంలో జలాశయంలో ఈతకు వెళ్లిన నలుగురు యువకుల్లో ముగ్గురు మృత్యువాతపడ్డారు. వివరాల్లోకి వెళితే ముప్కాల్ వద్ద ఎస్ఆర్ఎస్పీలోకి నలుగురు యువకులు ఈతకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రమాదవశాత్తు జలాశయంలో మునిగి ముగ్గురు మృతిచెందారు. జలాశయంలో నుంచి ముగ్గురి మృతదేహాలను స్థానికులు వెలికి తీశారు. ఈతకు వెళ్లిన వారిలో ముగ్గురు నిజామాబాద్ వాసులు, ఒకరు హైదరాబాద్కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనతో యువకుల కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. చేతికి అందివచ్చిన యువకులు మృతిచెందడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.