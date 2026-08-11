రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు మహిళా కూలీలు మృతి - మరో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆటోను ఢీకొట్టిన ట్యాంకర్ - ఐదుగురు మృతి - మృతులు కర్ణాటక బీదర్ జిల్లా రాజగిరికి చెందిన వ్యవసాయ కూలీలు - జహీరాబాద్లో కూలీ పనులకు వచ్చి తిరిగి వెళ్తుండగా ప్రమాదం
Published : August 11, 2026 at 8:56 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 10:54 PM IST
Road Accident In Sangareddy : సంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన రెండు వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏడుగురు మృతి చెందారు. జహీరాబాద్ మండలం సత్వార్ వద్ద ఆటోను ట్యాంకర్ ఢీకొట్టడంతో ఐదుగురు మృతి చెందారు. మరో ఆరుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. గాయపడినవారిలో మరో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. క్షతగాత్రులను జహీరాబాద్ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
మృతులు కర్ణాటకలోని బీదర్ జిల్లా రాజగిరికి చెందిన వ్యవసాయ మహిళా కూలీలుగా గుర్తించారు. ప్రమాద సమయంలో ఆటోలో డ్రైవర్ సహా మొత్తం 12 మంది ఉన్నారు. ప్రమాద సమయంలో ఆటో డ్రైవర్తో పాటు 11 మంది మహిళా కూలీలు ఉన్నారు. ప్రతిరోజు కూలి పని కోసం జహీరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలకు వస్తుంటారని స్థానికులు తెలిపారు. జహీరాబాద్లో కూలీ పనులకు వచ్చి తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
పత్తి కలుపుతీతకు వచ్చిన మహిళలు : మృతులు రేఖ, శ్రీదేవి, కవిత, రేష్మా, ఆటో డ్రైవర్ దేవదాస్గా గుర్తించారు. నిర్మల, నిఖిత, తుల్చమ్మ, చంద్రకళ, రాధిక, శిల్ప, శోభ గాయపడ్డారు. బాధితులు కర్ణాటకలోని బీదర్ జిల్లా రాజగిరికి చెందిన మహిళా కూలీలుగా గుర్తించారు. కూలీ పని కోసం కర్ణాటక నుంచి తెలంగాణకు వచ్చారు. మునిపల్లి మండలంలోని బూదేరలో పత్తి కలుపుతీతకు మహిళా కూలీలు వచ్చారు. రోజులాగే వచ్చి పనిముగించుకుని తిరిగివెళ్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మండలం సత్వార్ గ్రామ సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు.
సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మండలం సత్వార్ గ్రామ సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు…— Telangana CMO (@TelanganaCMO) August 11, 2026
మరో ఘటనలో ఇద్దరు మృతి : మరో రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. కోహీర్ మండలం వెంకటాపూర్ కూడలి సమీపంలో 65వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై ఓ కారు రోడ్డు డివైడర్ పైనుంచి అవతల వైపు ఎగిరి పడింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. నాలుగు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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