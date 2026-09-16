గణేశ్ నిమజ్జనానికి వెళ్లి ఆరుగురు విద్యార్థుల మృత్యువాత
వినాయక నిమజ్జనానికి వెళ్లిన ఆరుగురు విద్యార్థులు మృత్యుఒడిలోకి చేరిన ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
Published : September 16, 2026 at 8:29 PM IST
Several people drown in a Lake : సంగారెడ్డి జిల్లాలో వినాయక నిమజ్జనంలో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. గణేశ్ నిమజ్జనానికి వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు చెరువులో మునిగి ఆరుగురు పిల్లలు మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు మండలం పెద్దకంజర్ల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. కాగా మృతులంతా శిరీష ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ విద్యార్థులుగా గుర్తించారు. ఒక్కసారిగా ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.