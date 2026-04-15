ఏపీలో ఘోర ప్రమాదం - ఇంట్లో పేలిన డిటోనేటర్లు - అక్కడికక్కడే ఐదుగురు మృతి

శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలం కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో విషాదం - నిల్వఉంచిన డిటోనేటర్లు పేలిన ఘటనలో ఐదుగురు మృతి - 21 మందికి తీవ్రగాయాలు - 12 మంది పరిస్థితి విషమం

Several Deaths in Detonator Explosion AP
పేలుడు ధాటికి పూర్తిగా ధ్వంసమైన ఇల్లు (ETV Bharat)
Published : April 15, 2026 at 4:31 PM IST

Several Deaths in Detonator Explosion Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం సంభవించింది. కదిరి మండలం కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో పేలుడు భయంకరమైన విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది. భూమి కంపించినట్లు, ఆకాశం విరిగిపడినట్లు భారీ శబ్దంతో ఇంట్లో నిల్వ ఉంచిన డిటోనేటర్లు పేలాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా ఒక్కసారిగా అరుపులు, కేకలతో భీతావహ దృశ్యాలతో దద్దరిల్లింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే ఐదుగురు ప్రాణాలు విడిచారు. 21 మంది తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు.

ఏపీలో ఘోర ప్రమాదం - ఇంట్లో పేలిన డిటోనేటర్లు - అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి (ETV Bharat)

పేలుడు ధాటికి తీవ్ర శబ్ధం, భీతావహ పరిస్థితి : డిటోనేటర్లు పేలుడు తీవ్రతకు ఇంటి గోడలు పగిలిపోయాయి. చుట్టుపక్కల నివాసాలు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. ఆ ఇంట్లో ఉన్న వారు ఏం జరిగింతో తెలుసుకునేలోపే ప్రాణాలు విడిచారు. మరో 21మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పేలుడుతో అక్కడి వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. పేలుడు ధాటికి ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైన దృశ్యాలు పైన చూడవచ్చు. అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు, పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఓ కూలీ ఇంట్లో నిల్వ ఉంచిన నాలుగు డిటోనేటర్లు పేలి గ్యాస్‌ సిలిండర్లకు మంటలు అంటుకున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై వారి టీం దర్యాప్తు చేపట్టింది. మంత్రి సత్యకుమార్‌ ఈ ఘటనపై ఆరా తీశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు.

మృతులను గుర్తించిన అధికారులు : ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన 21 మందిని స్థానికులు హుటాహుటిన సమీపంలోని ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. వీరిలో 12 మంది పరిస్థితి విషమం ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. మృతుల్లో కుమ్మరవాండ్లపల్లికు చెందిన ముగ్గురిని మహబూన్నీసా, పి.విశ్వనాథ్‌రెడ్డి, మధుసూదన్‌గా గుర్తించారు. ఒకరు కదిరి పట్టణానికి చెందిన అస్లాం బాషా అని పోలీసులు తెలిపారు.

