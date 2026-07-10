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కడపలో ఐదుగురికి కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌ - అయినా నోరు మెదపని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ

దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతూ కోవిడ్​ సోకి ఇద్దరు మృతి - జిల్లాలో ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్న పాజిటివ్‌ కేసులు - పట్టించుకోని వైద్యఆరోగ్యశాఖ

Several COVID-19 Cases Reported in YSR Kadapa District
Several COVID-19 Cases Reported in YSR Kadapa District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 11:52 AM IST

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Several COVID-19 Cases Reported in YSR Kadapa District: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌ కేసులు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు 5 పాజిటివ్‌ కేసులు వెలుగుచూడగా వీరిలో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ఇద్దరు వేర్వేరు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఇంత జరుగుతున్నా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి, రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రజారోగ్య శాఖ నుంచి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు గోప్యతను పాటించడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.

కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌ - బయటపడుతున్న కేసులు: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా రాజంపేటకు చెందిన 52ఏళ్ల వ్యక్తి జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస ఇబ్బందులతో తిరుపతి స్విమ్స్‌లో చేరారు. ఆర్టీపీసీఆర్‌ పరీక్ష చేస్తే గత నెల 26న కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌గా తేలింది. మెరుగైన వైద్యం కోసం తమిళనాడులోని వేలూరు సీఎంసీకి తరలించారు. రోగి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో గతనెల 28న మృతి చెందారు.

మాసాపేటకు చెందిన 43 ఏళ్ల వ్యక్తి ఈ నెల 1న కడప జీజీహెచ్‌లోని క్షయ వార్డులో చేరారు. పరీక్షల్లో ఈ నెల 6న కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌ అని తేలింది. ఈయనా ఇతర అనారోగ్యాలతో చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 7న మరణించారు.

కొత్తపల్లికి చెందిన 66 ఏళ్ల వ్యక్తి, ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన 67 ఏళ్ల వృద్ధుడు ప్రభుత్వాసుపత్రిలోని కొవిడ్‌ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్నారు. కడప ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో 25 ఏళ్ల వైద్య విద్యార్థికి పాజిటివ్‌ అని తేలడంతో హోం ఐసొలేషన్‌లో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వెలుగు చూసిన కేసుల్లో ఎవరికీ ట్రావెల్‌ హిస్టరీ లేదని తేలినట్లు తెలుస్తోంది.

జీనోమ్‌ సీక్వెన్సింగ్‌ నివేదికలతోనే స్పష్టత: కడపలో వెలుగు చూసిన కేసుల తీవ్రత ఏ స్థాయిదో పుణెలోని వైరాలజీ ల్యాబ్‌ నుంచి జీనోమ్‌ సీక్వెన్సింగ్‌ పరీక్షల నివేదిక వస్తే గానీ స్పష్టత రాదు. ఈలోగా పీడిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అజాగ్రత్తగా ఉంటే వైరస్‌ వ్యాప్తికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి ఎదురుకాకుండా అప్రమత్తం చేయడం మేలన్న వాదన వినిపిస్తోంది.

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SEVERAL COVID19 CASES
COVID CASES IN KADAPA DISTRICT
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CORONA VIRUS
COVID 19 CASES IN YSR KADAPA

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