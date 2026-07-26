చిరు ధాన్యాలతో పిజ్జాలు, బర్గర్లు - డ్రైఫ్రూట్స్తో పవల్ లడ్డూలు : పిల్లల కోసం నగరంలో ప్రత్యేక రెస్టారెంట్లు
బంజారాహిల్స్లో వినూత్నంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు కెఫేలు - నచ్చిన వంట చేసుకునేలా ఏర్పాట్లు - చిరు ధాన్యాలతో కూడిన వంటకాలే వీటి ప్రత్యేకం - చిన్నారులతో మాట్లాడే కార్టూన్ బొమ్మలు, ఆడుకునే వెసలుబాటు
Published : July 26, 2026 at 1:00 PM IST
Cartoon Talking To Children Cafe : ఈ రోజుల్లో పిల్లలు జంక్ ఫుడ్కు అలవాటు పడి చిన్న వయసులోనే ఊబకాయానికి గురవుతున్నారు. దీనిని పరిష్కరించడానికి కొన్ని కెఫేలు కార్బొహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉండే మైదా పిండికి బదులుగా ఆరోగ్యకరమైన చిరు ధాన్యాలను ఉపయోగించి పిజ్జాలు, బర్గర్ల వంటి పిల్లలకు నచ్చే ఇష్టమైన వంటకాలను తయారు చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల పిల్లలు తాము ఇష్టపడే ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడంతో పాటు అవసరమైన పోషకాలను కూడా పొందుతారు.
తక్షణ శక్తినిచ్చే సిగ్నేచర్ పవర్ లడ్డూ! : పలు కెఫేల్లో పిల్లలతో సంభాషించే కార్టూన్ బొమ్మలను కూడా ఏర్పాటు చేసి, వాటితో చిన్నారులతో మాట్లాడిస్తున్నారు. చోటా భీమ్కు తక్షణ శక్తినిచ్చే లడ్డూల మాదిరిగానే జూబ్లీహిల్స్లోని ఒక హోటల్ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా పిల్లల కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, పోషకాలతో నిండిన 'సిగ్నేచర్ పవర్ లడ్డూ'లను చేసి పెడుతున్నారు. వీరు 'హెల్తీ బెంటో బాక్స్' పేరుతో పాఠశాలలకు నేరుగా టిఫిన్, స్నాక్స్తో పాటు మధ్యాహ్నం లంచ్ కోసం కూడా భోజనాన్ని సిద్ధం చేసి సరఫరా చేస్తారు.
డిజిటల్ స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉంచేలా : పిల్లల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీయడానికి ఈ చోటా భీమ్ కెఫే వినూత్న కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. పిల్లలే స్వయంగా వంట చేసుకునే ప్రత్యేక 'జూనియర్ చెఫ్' ఈవెంట్లను ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది వంటను ఒక భారంగా కాకుండా సరదాగా నేర్చుకోగలిగే సులభమైన జీవన నైపుణ్యంగా అలవర్చుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. పెద్దవారు కూడా వారికి నచ్చిన ఆహారాన్ని స్వయంగా వండుకునేలా కెఫేలో ఏర్పాట్లు చేశారు.
తోటివారితో ఎలా మెలగాలో తెలుస్తుంది : కొద్దిపాటి సమయం దొరికితే చాలు మొబైల్ ఫోన్లకు అతుక్కుపోయే నేటి కాలం చిన్నారులను ఇలాంటి కెఫేలు వాటి నుంచి దూరంగా ఉంచేందుకు దోహదపడుతున్నాయి. శారీరకంగా ఉత్సాహంగా ఉంచేందుకు సహకరిస్తున్నాయి. ఇలా వంట చేసుకునే క్రమంలో తోటి వారితో వివిధ ఆటలు ఆడేందుకు పిల్లలు ఆసక్తి చూపుతారు. దీంతో పాటు వర్క్షాప్లలో పాల్గొనడం ద్వారా చిన్నారులు సామాజిక నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకుంటారు. ఇతరులతో సామరస్యంగా మెలిగే గుణాన్ని అలవర్చుకుంటారు.
"మా కెఫేలో పెద్దలకు నచ్చిన విధంగా వంట చేసుకునే వెసలుబాటు కల్పించాం. అదే విధంగా పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని పిల్లలకు అందించడంతో పాటు స్వయంగా వారే వంట చేసుకునేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. దీంతో పాటు వారి సృజనాత్మకతను పెంచే ఆటలు ఆడేలా ఏర్పాట్లు చేశాం. పిల్లలు, పెద్దలు ఇద్దరికీ ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని కలిగించడానికే మా కెఫేను రూపొందించాం. నగరంలో ప్రత్యేకంగా పిల్లల కోసం ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి కెఫే ఇది" - సీహెచ్.రాజీవ్, చోటా భీమ్ కెఫే, జూబ్లీహిల్స్ వ్యవస్థాపకులు
బరువెక్కుతున్న బాల్యం : క్లాస్ బెంచ్పై ముగ్గురు పిల్లలు కూర్చోవడం కష్టమవుతోంది. పదేళ్ల పైబడుతున్న చిన్నారుల్లో చాలా మంది ఊబకాయం బారిన పడుతున్నారని ఇటీవల చెన్నైకి చెందిన శ్రీరామచంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ చేసిన అధ్యయనంలో వెలువడింది. చిన్నారులకు సరైన పోషకాహారం అందకపోవడం వల్లే ఊబకాయులుగా మారుతున్నారని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. 222 మంది విద్యార్థుల శారీరక పరిస్థితులపై చేసిన ఈ అధ్యయనంలో ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరిద్దరు అధిక బరువుతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు రీసెర్చ్లో తేలింది. 14 శాతం మంది ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నట్లు వెల్లడైంది.
ఫోన్ చూస్తూ జంక్ఫుడ్ తినడం వల్లే : రోజుకు రెండున్నర గంటలు విద్యార్థులు మొబైల్ చూస్తున్నట్లు కూడా రీసెర్చ్లో బయటపడింది. ముఖ్యంగా తినేటప్పుడు చూడటంతో ఎంత తింటున్నారో వారికి తెలియడం లేదని పరిశోధకులు తెలిపారు. దీనికి తోడు పాఠశాలల సమీపంలోనే ఫాస్ట్ఫుడ్ దొరకడం కూడా పిల్లల ఆహార మార్పులకు కారణమవుతోందన్నారు. వారానికి మూడుసార్లకంటే ఎక్కువగానే జంక్ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారని, ఇది అధిక బరువును రెండింతలు చేస్తుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
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