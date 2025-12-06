ETV Bharat / state

తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు అయ్యప్ప భక్తులు మృతి

కారుని ఢీకొన్న లారీ - శబరిమల వెళ్లి వస్తున్న అయ్యప్ప భక్తులు మృతి

ayyappa devotees died in accident
తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు అయ్యప్ప భక్తులు మృతి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Accident in Tamilnadu : తమిళనాడులోని రామేశ్వరంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారుని లారీ ఢీకొన్న ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు అయ్యప్ప మాల ధారులు మృతి చెందారు. మృతులు ఏపీలోని విజయనగరం వాసులుగా గుర్తించారు.

విజయనగరం జిల్లా కొరప కొత్తవలస, మరుపల్లికి చెందిన అయ్యప్ప భక్తులు శబరిమల వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వీరంతా అర్థరాత్రి 2.15 నిమిషాల సమయంలో రోడ్డు పక్కన కారు ఆపి నిద్రిస్తుండగా లారీ వచ్చి ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో దత్తిరాజేరు మండలం కొరపు కొత్తవలసకు చెందిన ముగ్గురు, గజపతినగరం మండలం మరుపల్లికి చెందిన ఒకరు మృతి చెందారు. మృతుల్లో దత్తిరాజేరు మండలం కొరప కొత్తవలస వాసులు వంగర రామకృష్ణ(51), మార్పిన అప్పలనాయుడు(33), మరాడ రాము(50), గజపతినగరం మండలం మరుపల్లికి చెందిన బండారు చంద్రరావు(35) ఉన్నారు.

తమిళనాడు రామేశ్వరంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో విజయనగరం జిల్లా వాసుల మృతి చెందడం పట్ల మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, అచ్చెన్నాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డుప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందిన ఘటనపై అధికారులను హోంమంత్రి అనిత అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతదేహాలను త్వరగా కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించేలా చర్యలకు తీసుకోవాలని సూచించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య అందించాలని హోంమంత్రి ఆదేశించారు.

దైవదర్శనం కోసం బయలుదేరిన భక్తులు మృతి చెందడం మనసును కలచివేసిందని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని తమిళనాడు అధికారులతో మాట్లాడారు. యాత్రల సమయంలో రాత్రి ప్రయాణాలకు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. శబరిమలకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఇటువంటి ప్రమాదం జరగడం బాధాకరమని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతదేహాలను కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి మంత్రి ఆదేశించారు. దైవదర్శనం కోసం బయలుదేరిన భక్తులు మృతి చెందడం మనసును కలచివేసిందని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఆయన తన ప్రగాఢ సానుభూతి, సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు విద్యార్థులు మృతి

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు మృతి

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN TAMILNADU
AYYAPPA DEVOTEES DIED IN ACCIDENT
TAMILNADU ROAD ACCIDENT
తమిళనాడులో అయ్యప్ప భక్తులు మృతి
AYYAPPA DEVOTEES DIED IN ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.