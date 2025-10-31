ETV Bharat / state

'మొంథా' ధాటికి ఓరు'ఘొల్లు' - ఇంకా వరద ముంపులోనే పలు కాలనీలు

మొంథా తుపాను ధాటికి ఇంకా తేరుకోని ఓరుగల్లు - ఇప్పటికీ పలు కాలనీలు జల దిగ్భందంలోనే - మొత్తంగా 8 మంది మృత్యువాత పడ్డట్లు నిర్ధరణ - వేల ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం

October 31, 2025

Cyclone Montha Effect in Warangal : మొంథా తుపాను ధాటికి ఓరుగల్లు ఇంకాతేరుకోలేదు. ఇప్పటికీ పలు కాలనీలు జలదిగ్భందంలో ఉన్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా వాగులువంకలు పొంగిపొర్లాయి. జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలకి 8మంది మృత్యువాత పడ్డారు. అనేకమంది ఇబ్బందులు పడ్డారు. వేల ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. ఇవాళ సీఎం వరద పరిస్ధితిపై ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించనున్నారు.

తుపాను ధాటికి ఇంకా తేరుకోని ఓరుగల్లు : ఉప్పెనలా విరుచుకుపడిన మెుంథా తుపాను వరంగల్ వాసులను కన్నీళ్ల పాలుచేసింది. తీరం దాటిన తర్వాత తుపాన్‌ ప్రభావంతో నగరమంతా కకావికలమైంది. ఊరు ఏరు ఏకంకాగా కాలనీలు ఇప్పటికీ వాగులని తలపిస్తున్నాయి. వరంగల్- హనుమకొండ జంటనగరాల్లో శివనగర్, మైసయ్యనగర్, సమ్మయ్య నగర్, డీకేనగర్, ఎన్​ఎన్ నగర్, సరస్వతికాలనీ, లక్ష్మీగణపతి కాలనీ, మధురానగర్ సహా తదితర 40కిపైగా కాలనీలు వరద ముంపులోనే ఉన్నాయి.

ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్​డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వరదప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలని బోట్లపై సురక్షితంగా తీసుకొచ్చాయి. హంటర్‌రోడ్డులో బొందివాగు ఉప్పొంగడంతో వరంగల్- హన్మకొండకి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అక్కడే ఉన్న సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్‌లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులను డిజాస్టర్ సిబ్బంది పడవల ద్వారా సురక్షితంగా బయటకితీసుకొచ్చి పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు. ఉరుముల్లేని పిడుగులా వచ్చిపడిన తుపాను దెబ్బతో సర్వం కోల్పోయి బాధితులు కట్టుబట్టలతో మిగిలారు. వర్షం తగ్గినా బాధితుల వ్యథ మాత్రంతగ్గలేదు. దాదాపు 3 వేలమంది పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు

వరదలకు ఆక్రమణలే కారణమా : రికార్డు స్ధాయిలో కురిసిన వర్షానికితోడు నగరానికి అనుకుని ఉన్న చెరువులు కబ్జాచేయడం, నాలలని ఆక్రమించడం వల్లే వరద గుప్పిట్లోకి చిక్కుకుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొనైనా వరదకాల్వలు నిర్మించకపోవడం, స్మార్ట్ సిటీ అయినా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ లేకపోవడంతదితర కారణాలతోమరోసారి వరంగల్ నగరం నీట మునిగిందని స్థానిక ప్రజలు అంటున్నారు. ప్రాణాలు కాపాడుకున్నందుకు సంతోషించాలో మొత్తం వరదపాలైనందుకు విచారించాలో తెలియడం లేదని ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. వరదల సమయంలో పరామర్శలు కాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని బాధితులు కోరుతున్నారు.

బీఆర్​నగర్​లో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న వారికి మంత్రి కొండాసురేఖ డ్రోన్ ద్వారా భోజనం, మంచినీరు అందించారు. నీటమునిగిన కాలనీలను మంత్రి కొండా సురేఖ కలెక్టర్ సత్యశారదతో కలిసి సందర్శించారు. అంతకుముందు పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉంటున్న వారిని కలిసిన మంత్రి బాధితులకు భరోసా కల్పించారు. హన్మకొండలోని పునరావాస కేంద్రాల్లో మేయర్ గుండు సుధారాణి, వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ సన్ ప్రీత్ సింగ్ భోజనం, దుప్పట్లను అందజేశారు.

కల్వర్టు వద్ద అదుపుతప్పిన ఆటో : వరంగల్ జిల్లా చెన్నారావుపేట మండలం సమీపశివారులోని కల్వర్టు వద్ద అర్ధరాత్రి ఆటో అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. మేడారం జాతరకు వెళ్లి వస్తున్న 20 మంది ప్రయాణికులు చెన్నారావుపేట కోపాకుల చెరువు మత్తడి ఉద్ధృతిని అంచనా వేయకుండా ముందుకెళ్లడంతో ప్రమాదం జరిగింది. వెంటనే స్థానికులు వారిని రక్షించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడురు మండలం గాజుల గట్టు గ్రామంలో మట్టి గోడ కూలి రామక్క అనే వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. మహబూబాబాద్ మండలం కంబాలపల్లి శివారు చినవాగులో సంపత్ అనే యువకుడుద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తుండగా కొట్టుకుపోయాడు. 5 గంటలతర్వాత మృతదేహం లభ్యమైంది.

యువతి మృతి : జనగామ జిల్లా జఫర్‌గడ్ మండలం శంకర్ తండా సమీపంలోని కల్వర్టు వద్ద వరద నీటి ఉద్ధృతికి బీటెక్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న శ్రావ్య అనే యువతి కొట్టుకుపోయి మృత్యువాత పడింది. హనుమకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన నాగన్న వాగు దాటుతుండగా ప్రమాదవశాత్తు కొట్టుకుపోయి విగతజీవిగా మారాడు. వరంగల్ ఎస్​ఆర్​నగర్​లో ఓ వృద్ధుడు గల్లంతు కాగా శివనగర్ నేతాజీ స్కూల్ వద్ద వరద నీటిలో పులి అనిల్ అనే వ్యక్తి కొట్టుకుపోయాడు. అక్కడే ఉన్న కాలువలో గీసుకొండకు చెందిన అరుణ్ మృతదేహం లభ్యమైంది. హనుమకొండ సుబేదారి పోలీస్‌స్టేషన్ సమీపంలోని వాజ్‌పేయ్ కాలనీలో వరద నీటిలో గల్లంతై విశ్రాంత ఉద్యోగి శ్రీనివాస్ దుర్మరణం చెందాడు. మృతదేహాలను శవపరీక్షల నిమిత్తం ఎంజీఎం మార్చురీకి తరలించారు.

పంటలకు అపారనష్టం : ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా పంటలకు అపార నష్టం జరిగింది. వరంగల్‌ జిల్లాలో వరి, పత్తి,మిరప పంటకి భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. జిల్లాలో లక్షా 30 వేల 200 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్లు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. హనుమకొండ జిల్లాలో 34 వేల 718,, మహబూబాబాద్ జిల్లాలో 26 వేల 29 ఎకరాల్లోనూ, జనగామ జిల్లాలో 25 వేల 25 ఎకరాల్లోనూ పంట నష్టం జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించి ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. జనగామ జిల్లా స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ మండలం చాగల్లు గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురి రైతులకు సంబంధించిన సుమారు 250 క్వింటాళ్ల మొక్కజొన్న నీటిలో తడిచాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హనుమకొండ జిల్లా, హాసిన్ పర్తిలో వరదకు 11వేల బాయిలర్ కోడి పిల్లలు చనిపోయాయి.

ఇవాళ సీఎం ఏరియల్ సర్వే : ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వరంగల్ నగరంలో ఏరియల్ సర్వే చేయనున్నారు. నీట మునిగిన కాలనీలను ప్రత్యక్షంగా చూడనున్నారు. వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటన ఉంటుందని కాంగ్రెస్ నేతలంటున్నా ఆ విషయంపై స్పష్టత రాలేదు. వరంగల్ నగరంలోనూ హైడ్రా తరహా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తే నగరం కొంతైనా ముంపు నుంచి బయట పడుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఉమ్మడి ఓరుగల్లును ముంచెత్తిన 'మొంథా' - పాఠశాలలకు నేడు సెలవుల ప్రకటన
జల దిగ్బంధంలో ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లా - చెరువులను తలపిస్తున్న కాలనీలు

TAGGED:

